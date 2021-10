El Perú vs. Chile se vive intensamente tanto en la cancha como fuera de ella. El trajín y sacrificio es tanto que incluso a nuestro capitán, Paolo Guerrero, le pasó factura. No obstante, Ricardo Gareca actuó con rapidez al ver que el ‘9′ ya no venía con el mismo empuje y llamó a otro delantero de la misma jerarquía: Jefferson Farfán.

‘La Foquita’ ingresó por su amigo Paolo Guerrero, quien le dejó la cinta de capitán y la responsabilidad de conducir el ataque nacional en el último tramo del encuentro.

Fue entonces a los 15′ del segundo tiempo que Jefferson Farfán hizo su regreso a la selección peruana después de un año. Cabe recordar que el último encuentro que jugó el delantero de Alianza Lima por la Blanquirroja fue ante Brasil por la fecha 2 de las Eliminatorias Qatar 2022 el 13 de octubre del 2010.

Jefferson Farfán ingresó por su compadre Paolo Guerrero. Video: Latina.

Juega y gana con la Calculadora Eliminatorias Qatar 2022

¿Perú seguirá teniendo opciones de clasificar al Mundial después del partido con Chile? Trome te invita a comprobarlo y a demostrar tus conocimientos en predicción futbolística. Ingresa a la Calculadora Eliminatorias Qatar 2022, mira como podría ubicarse la selección luego del jueves.