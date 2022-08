El regreso de Jefferson Farfán para el próximo clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes ha generado diversas reacciones entre los hinchas, periodistas y comentaristas como Diego Rebagliati, panelista de ‘Al Ángulo’, quien tomó una posición contraria a la reaparición de la ‘Foquita’ para uno de los partidos más importantes para el cuadro blanquiazul.

El exjugador de Sporting Cristal aprovechó para aconsejar a Carlos Bustos no subestimar al cuadro crema. “ Es un facilismo decir que no hay favoritos. Alianza llega mejor en la tabla y en el año, pero creo que la ‘U’ encontró buenos momentos el otro día sobre todo cuando jugó Novick y Quispe juntos. Ha recuperado a Alex Succar en el ataque. Va a estar más parejo de lo que dice la tabla”, dijo.

Para el comentarista el tema de la ‘Foquita’ no es una posibilidad viable. “ Está esto que se ha generado alrededor de Jefferson Farfán , sobre que podría jugar un rato o no. No sé si un clásico es el partido para empezar a asumir riesgos así ”, reflexionó el exjugador..

Diego Rebagliati se pornuncia sobre regreso de Jefferson Farfán (video: Movistar Deportes)

Diego Rebagliati espera que el entrenador victoriano no trastoque el funcionamiento que ya le costó conseguir y dejó entrever como jugaría el equipo íntimo. “ Alianza tiene más claro el once. Empieza salir de memoria, creo que va a jugar Peruzzi a la derecha, Lagos a la izquierda, Ramos y Vílchez, Ballón, Concha, Benavente, Aldair, Lavandeira y Barcos ”, agregó.

Diego Rebagliati motivado por dupla Quispe-Novick en Matute

Asimismo, el ex zaguero reconoció que Universitario de Deportes podría complicar con su visita en Matute con la presencia de dos jugadores en el campo. “ La gran duda es si Compagnucci se va a animar a juntar a Quispe y Novick. También que tanto la ‘U’ va a salir a buscar o lo va a esperar a Alianza ”.

¿Cuántos minutos jugará Jefferson Farfán en el clásico?

Jefferson Farfán dio un mensaje a todo el pueblo blanquiazul en este inicio de semana y fue su presencia en los entrenamientos de Alianza Lima, alimentando las expectativas sobre su regreso a la Liga 1 justamente seste domingo ante Universitario de Deportes.

Para la periodista Pamela Ríos, de ESPN, el comando técnico de Alianza Lima tiene planificado el regreso de la ‘Foquita’ este domingo, sin embargo, el departamento médico, que dio el ‘visto bueno’ para su retorno a los entrenamientos habría recomendado que el goleador juegue en promedio solo diez minutos.

Estos primeros minutos serían parte de un regreso gradual para que la articulación de la rodilla izquierda del jugador no reciba excesiva carga de trabajo y evitar alguna inflación que es el objetivo del jugador y del cuerpo de fisioterapia victoriano, que espera que el jugador no sienta el rigor de regresar a la actividad después de nueve meses