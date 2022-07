La espera permanente por Jefferson Farfán parece que no solo ha desesperado a los hinchas de Alianza Lima, también ha sido un tema del que se ha ocupado a los conductores de Fútbol en América y fue Erick Osores, quien le sugirió la petición para que pueda darle un final digno a su carrera y no arriesgue su salud en forzar un último regreso a Liga 1.

El periodista deportivo tomó las últimas declaraciones de la ‘Foquita’, sobre su “dificultad para subir las escaleras”, para tratar abiertamente el tema de su regreso. “ Qué duro es el fútbol ¿no? Farfán ya lleva varios años con lesiones, recuperándose, campeonando ‘en una pierna’ como en el Lokomotiv. El final parece cerca y es un final que a mí me entristece, porque lo ideal es que se pueda ir pleno y feliz, pero eso parece que no va a pasar ”, señaló.

Luego, el periodista lo invitó a una complicada reflexión. “ Farfán no puede jugar para 15 minutos, no está bien. (Hernán) Barcos tiene su edad, pero juega entero y Farfán hoy no está entero. No estaría bien volver para diez minutitos. Lo del año pasado quedó maquillado por el campeonato. En el fútbol no se está viendo bien, es momento para decir: tiene muchas cosas logradas. Jefferson no fuerces esto, yo le diría ”, agregó Osores categórico.

Erick Osores pidiendo retiro digno de la Foquita Farfán

“Solo Jefferson Farfán dirá: aquí se acaba”

Por su parte, Richard de la Piedra, mostró los crudos números para la ‘Foquita tras esa fatídica lesión en la Copa América del 2019. “ Esa lesión determinó la última etapa de Jefferson Farfán. Han pasado tres años y solo tuvo 3 partidos en Lokomotiv y 14 partidos en Alianza Lima. Es un jugador que tiene poco promedio de partidos por temporadas solo jugó 26% desde que regresó ”, apuntó desde la estadística.

“ Solo él sabe cuándo es el momento y decir: ‘aquí se acaba’. La impresión que me da es que quiere dar hasta la última y solo él sabe si es una buena decisión ”, dijo el panelista con un tono de preocupación.

Óscar del Portal: “Hace poco me escribió y habla de su buen corazón”

A su vez, Óscar del Portal mostró un momento desconocido de su relación con Jefferson Farfán, durante los momentos difíciles que le tocó vivir tras un escándalo mediático. “He tenido la oportunidad de entrenar con él en una Sub 23. Un pase malo mío con un pique, lo corregía y lo hacía bueno. Hace poco, a mí me escribió y, por más que no sea mi amigo de toda la vida, que me haya escrito habla del corazón que tiene ”, compartió el jugador que vivió momentos convulsionados a nivel familiar por un ampay junto a Aldo Miyashiro.

“ Con todo el cariño que se le tiene a Jefferson Farfán va tener que definir si se arriesga más allá. Recuerdo que algún futbolista me dijo: no me retire, porque no podía seguir jugando. Me retiré, porque a lo mejor no iba a poder jugar con mis hijos ”, agregó Del Portal.

