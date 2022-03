Los días para Jefferson Farfán se hacen cada vez más largos pensado en su regreso a la Liga1. El delantero de Alianza Lima está cerca de llegar a los cuatro meses sin jugar por Alianza Lima y esta ausencia de las canchas ha generado la reacción de los auspiciadores que pagan parte del salario del jugador y no lo ven en las canchas.

Fuentes de Trome han informado sobre inconformidad de estos empresarios que colaboran en pagar los 50 mil soles mensuales que gana la ‘Foquita’ y han buscado que el jugador acepte sincerar su sueldo , debido a que no juega oficialmente, desde el 28 de noviembre del 2021, en la final contra Sporting Cristal.

El jugador que el año pasado solo anotó 4 goles, este 2022 no ha podido sumar un solo minuto, ni siquiera completar la pretemporada como lo han hecho el resto de sus compañeros de equipo. Lo más alarmante es que el jugador aún no ha podido siquiera realizar un partido de práctica, por lo que está descartado para los próximos duelos ante Melgar de Arequipa y Sport Huancayo.

Jefferson llegó rengueando a entremiento en Matute (Video: ESPN)

Jefferson Farfán regresaría para clásico ante Universitario

Esta contrariedad de los patrocinadores ya es de conocimiento de la ‘Foquita’ quien ha sentido la presión y busca acelerar su recuperación y tentar su regreso después del receso por las Eliminatorias Qatar 2022.

Fuentes en el predio victoriano informan que Jefferson Farfán habría pedido un plazo para debutar en la Liga1 el próximo 3 de abril cuando Alianza Lima reciba a UTC de Cajamarca en Matute, donde jugaría algunos minutos.

La ‘Foquita’ espera regresar por todo lo alto y en las mejores condiciones al primer clásico del futbol peruana de la temporada ante Universitario de Deportes en el estadio Monumental, por la fecha 10 de la Liga1 (10 de abril), donde apuntaría a jugar 45 minutos. De no conseguir este objetivo el jugador negociaría una considerable reducción de su salario.

Alan Diez duro con Jefferson Farfán y Paolo Guerrero

Alan Diez, periodista de RPP, analizaba la llegada de Yoshimar Yotún a Sporting Cristal e hizo la diferencia con respecto a lo que sucedió con la ‘Foquita’. “Farfán no vino entero, Yoshi si está entero, no tiene ninguna lesión. Jefferson no vino al cien por ciento, hay que hacer esa salvedad”, dijo en el programa ‘Fútbol como cancha’ de RPP.

Pero el hombre de prensa se quedó ahí y apuntó algo pocos se atreven a decir y que ha sido la razón por la que Ricardo Gareca ha dejado a ambos jugadores fuera de la lista que dará a conocer este viernes. “A Jefferson y a Paolo no los vamos a ver nunca más al ciento por ciento. Eso no le quita que Farfán haya vuelto a Alianza Lima y fuera importante en algunos partidos”, sentenció.