Jefferson Farfán es un referente de la moda para los jóvenes jugadores que también desean destacar fuera de las canchas. El goleador de Alianza Lima, sin embargo, dejó un mensaje a sus seguidores al reconocer que en su closet también existen atuendos que provienen de algunas galerías del conocido Jr. Gamarra, en La Victoria.

El delantero, que este año ha impulsado su imagen como influencer, ha compartido un video en su canal de YouTube donde confiesa su gusto por la moda, pero también reconoce su apertura su apertura para vestir con atuendos que no son de firmas exclusivas.

“Yo creo que es un tema de gusto, de criterio, ¿no? Sí, a mí me encanta. Me gusta verme bien, me encanta vestirme bien, pero, así como lo puedo hacer con una marca buena o exclusiva, por así llamarlo, también puedo vestirme con una marca de Gamarra, de Zara, H&M o cualquier marca”, contó la ‘Foquita’.

Jefferson Farfán rompe un mito sobre su exclusividad para vestir (VIDEO: @jefferson_farfan_oficial)

“Tengo mucha ropa de esas marcas. Mis primos me han traído mucha ropa de Gamarra y otros amigos también me han regalado prendas en otras oportunidades. La gente piensa que todo es marca y no es todo marca”, señaló el ‘10 de la Calle’.

Jefferson Farfán y su anécdota con el ‘Ceviche de Pota’

El delantero de Club Alianza Lima también desempolvó un recuerdo de los días donde no abundaba el dinero y no era cliente VIP en los más famosos restaurantes. “Aquí donde vende emoliente (esquina de Matute) antes vendían ‘Ceviche de Pota’. Cuando era chibolo comíamos aquí donde la tía de la esquina. Me acuerdo que costaba dos soles con cincuenta. Era un pescado negro el que vendían, debías de tener cuidado con las espinas porque se te incrustaban ja, ja, ja. Y para bajar su rica chicha morada de la tía. Te juraba que era de maíz, pero te dejaba pintaba toda la boca ja, ja, ja”, rememoró.

Jefferson Farfán promociona diferentes marcas de ropa desde sus redes sociales (Foto: @jefferson_farfan_oficial)

Jefferson Farfán sufre multa por tardanza

En otro fragmento grabado el día de su cumpleaños (26 de octubre) Jefferson Farfán reconoció que había llegado tarde y sería sujeto a sanción “Hoy me va a caer mi ‘multón’, cuánto será la multa. Aunque creo que hoy puedo tener un plus, porque es mi cumpleaños. Voy a hablar con el profesor: ‘Profesorcito entiéndame por favor, hoy es mi cumpleaños no me ponga multa, le prometo que voy a hacer un gol el fin de semana, sino me bota’”, dijo el jugador como preparando el discurso para convencer a Carlos Bustos.

Jefferson Farfán y su nostalgia por Alemania

Mientras peleaba con el transito limeño el jugador recordó el orden de sus días en Gelsenkirchen. “Alemania super ordenado no encuentras un papel en la calle. Son demasiado ordenados en la calle, no está jodiendo con el claxon. Los alemanes son demasiado. Si ellos tienen que ir a cuarenta km/h, ellos van a 35. Son increíbles”, recordó el jugador que pese a las siete temporadas que jugó en la Bundesliga no logró hablar con fluidez el alemán.

