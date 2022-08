Jefferson Farfán se ha convertido en el gran tema a discutir de cara al próximo clásico de la Liga 1 entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, por la fecha 10 del Torneo Clausura, donde se espera el regreso del goleador blanquiazul después de nueve meses de inactividad.

Pero la gran pregunta que se hacen los hinchas es ¿ Cuántos minutos podría jugar Jefferson Farfán este domingo en Matute ? un respuesta esta en potestad del entrenador y del cuerpo médico de Alianza Lima que habría recomendado al DT un plan gradual para la vuelta de la ‘Foquita’.

‘Equipo F’ de ESPN pudo tener accesos a información sobre las recomendaciones del para que Carlos Bustos tenga en consideración si desea incluir a Jefferson Farfán en la lista de convocados para este fin de semana “ Cuánto minutos podría jugar y me dijeron que podría ser diez minutos , en caso salga en la lista de convocados que es para lo que ha estado trabajando ”, señaló en su reporte Pamela Ríos.

Programa de ESPN adelanta cuanto tirmepo jugaría Jefferson Farfán en el clásico (Video: ESPN)

“Jefferson Farfán debe entrenar esta semana con el equipo”

Pero ingresar en la lista de convocados del entrenador de Alianza Lima requiere un solo requisito y es entrenar con el resto del equipo durante la semana. “ Tendría que entrenar de manera regular con el grupo y hacer el trabajo táctico. Esto se daría durante la semana ”, agregó la periodista.

Nueve meses han pasado desde el último partido de ‘La Foquita’ con la camiseta de Alianza Lima en noviembre del 2021. “ Hasta el momento la planificación del club nos dice que estaría regresando para el clásico ante Universitario, al menos esas son las intenciones del club, pero todo va a depender de como vaya esta semana ”, apuntó la comunicadora.

Jefferson Farfán anuncia sorprensa para clásico

El pasado viernes, Jefferson Farfán acompañó al equipo de Alianza Lima a la inauguración del primer Clásico de Fustal Down en la Videna. El goleador fue rodeado por la prensa local que esperaba saber sobre sus posibilidades del artillero quien tomó este interés de la prensa con mucha cautela a pocos días de lo que podría ser su regreso en la Liga 1.

“ ¿Juegas el Clásico o no? ”, preguntaron los periodistas fue la consulta que recibió la ‘Foquita’, y las cámaras de Best Cable pudo registrar la respuesta del atacante, con una sonrisa nerviosa: “ No sé, ya eso es sorpresa ”, dijo la ‘Foquita’ que tiene la misión de alcanzar aquel nivel mostrado en su último partido el 28 de noviembre del 2021 donde solo jugó 29 minutos.1.