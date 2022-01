Alianza Lima está a punto de iniciar una nueva temporada y tras el campeonato conseguido en el 2021 el presupuesto del club se ha elevado, sin embargo, Fernando Farah, miembro del Fondo Blanquiazul, desmitificó que el suelo de Jefferson Farfán afecte las finanzas del equipo y contó la verdad sobre el grifo prometido al goleador para que fichara por el club victoriano.

“Primero quiero aclarar que lo del grifo es ridículo. Si lo escuché, son cosas que nos dan risa. Pero hay lo que Jefferson gana, es lo que ha ganado un jugador como (Pedro) Gallese, probablemente. Más auspicios por lo que han pagado diferentes sponsors. Ellos han hecho posible que Jefferson Farfán este estos años en Alianza Lima”, sostuvo el exdirectivo blanquiazul para Radio Ovación y descartó haber hecho esfuerzos disparatados.

Como se sabe Pedro Gallese llegó a Club Alianza Lima en el 2019 tras ser cedido a préstamos por los Tiburones Rojos de Veracruz y exigió ganar los mismo que percibía el cuadro, por lo que su sueldo superaba los 20 mil dólares americanos. A esta cifra habría que aumentar un 50% mensual de las dos marcas que llegaron a Matute para financiar la llegada del ‘10 de la Calle’ (una de pinturas y otra de conservas, ambas nacionales).

Fernando Farah habla sobre sueldo de Jefferson Farfán (Video: Radio Ovación)

El empresario del Fondo Blanquiazul además comentó como se está administrando el dinero para esta nueva temporada. “El 2021 se hizo un presupuesto lo máximo de reducido y a algunos jugadores, para que acepten jugar la temporada anterior, se les prometió un mejor sueldo en el 2022. Así que este año tiene un mayor presupuesto que el 2021, porque íbamos a jugar en otra categoría”, aclaró Fernando Farah.

Fondo Blanquiazul: “Beto da Silva fue una mala apuesta”

En otra parte de la entrevista se refirió a la situación del delantero Beto da Silva. “Fue una apuesta, el Fondo apostó por Beto y salió una mala apuesta, pero también el Fondo Blanquiazul ha tenido una muy buena apuesta que fue Jairo Concha, estamos convencidos que lo de (Óscar) Pinto también es una excelente apuesta. Alianza no está mirando el hoy, Alianza Lima está mirando hacia adelante”, dijo el empresario para Radio Ovación.

“Definitivamente, lo de Beto es un balance terrible, muy malo, se esperaba otra cosa y no fue, no llegó a la selección nunca, no se ha mantenido titular. Entiendo que ha hecho los esfuerzos, pero no ha podido y eso siempre pasa, siempre hay que, aciertas con uno y te equivocas con otro”, dijo con tono de lamento Fernando Farah.