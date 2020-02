Roberto Farfán, tío de Jefferson Farfán, se confesó con Trome y dijo que prefiere ver ‘El Chavo del 8’ antes de ir al cine para disfrutar de ‘La Foquita: El 10 de la calle’, película que narra la vida de su sobrino y que la rompió en taquilla con más de medio millón de espectadores en la primera semana de su estreno.

Según confesó, el futbolista tendrá que ‘dar explicaciones’ sobre el por qué no fue mencionado en el filme, ya que fue él quien lo inició para que se hiciera conocido. “La ‘Foca’ soy yo, eso lo sabe todo el mundo. A él le pusieron ‘Foquita’ por ser mi sobrino. Lo apadriné para que se haga famoso”, aseguró.

Asimismo, reveló que Jefferson Farfán no le mandó entradas para que fuera a ver la película y que no está de acuerdo con el título, ya que quien tenía verdadera calle era el fallecido Kukín Flores. “Me parece raro. Él es ‘La Foquita’. ‘Kukín’ Flores era un verdadero callejero”, dijo.

En la entrevista, Roberto contó que estuvo con la ‘Foquita’ en sus inicios, que lo mandaban a concentrar con él cuando fue ascendido a Alianza Lima en 2001 y que hasta lo ayudó con unos chimpunes que le habían robado por confiado.

“Tomó un taxi y como el chofer no tenía cambio, bajó a cambiar el billete. Cuando regresó, el auto ya no estaba. Era muy sano. No tenía calle”, dijo Roberto Farfán sobre el incidente donde le robaron un maletín con todas sus cosas, incluidos sus chimpunes.

“Como el fin de semana tenía que viajar con Alianza y yo no iba, le dije al utilero que le dé los míos (chimpunes)”, confesó el tío de Jefferson Farfán.