Jefferson Farfán rompe su silencio tras su lesión: "Toca recuperarme y volver más fuerte que nunca" 

El delanteroJefferson Farfán reapareció en Instagram para pronunciarse y enviar un mensaje a sus seguidores tras su salida de la selección peruana, en la Copa América 2019 , por una lesión en la rodilla.

Jefferson Farfán expresó que el fútbol tiene momentos difíciles y está vez le tocó a él atravesar una dura prueba que espera superar pronto con el poyo de sus seguidores.

"La vida así como el fútbol tiene diferentes momentos y emociones. Viene con alegrías como gritar un gol, campeonatos e incluso llegar al Mundial. Pero también vienen momentos duros como cuando uno se falla un gol decisivo, no logras un objetivo y por supuesto las lesiones. Es parte de todo esto. Cuando uno está fuerte mentalmente no hay obstáculo que te detenga y así como anteriormente, hoy me toca recuperarme y volver como siempre más fuerte que nunca. Gracias a todos x su apoyo y sus muestras de cariño. Volveré", escribió Jefferson Farfán en su cuenta de Instagram.

EN OBSERVACIÓN



La delicada situación de Jefferson Farfán viene siendo seguida por su club el Lokomotiv, equipo del delantero de la selección peruana.



A través de un pronunciamiento oficial, el equipo ruso dio detalles del estado del futbolista tras su lesión en la rodilla, durante la Copa América 2019.