Jefferson Farfán está de vuelta en Alianza Lima, pero no como goleador, ni delantero del equipo de Carlos Bustos, la ‘Foquita’ ha encontrado un nuevo oficio en Matute, una ‘nueva chamba’ y es la de repartidor, delivery VIP que está repartiendo verdaderas sorpresas para los hinchas victorianos que han decidido realizar sus compras en la tienda online del cuadro blanquiazul. ¡MIRA EL VIDEO!

La nueva chamba del ‘10 de la Calle’ no se dio en una moto, sino en uno de los vehículos que forma del abanico de patrocinadores de Alianza Lima esta temporada. “ Qué frio. Apúrate, hermano, que tenemos que llegar rápido. Esperemos que el hincha se ponga feliz de que le llevemos estas sorpresas, regalos y disfruten este momento ”, cuenta la ‘Foquita’ ante las cámaras y que se puede observar en video que compartió el club en sus redes sociales.

“ Hola cómo estás un gusto, aquí esta tu pedido aliancista. Espero que te guste. ¿Estás contento? A ver enséñame que has comprado. Está muy bonito todo, un placer conocerte. Arriba a Alianza… Ahora, vamos por la segunda sorpresa, espero que me reciba de buena manera ”, comentó durante las dos entrergas que hizo en Chorrillos.

Jefferson Farfán sorprende a hichas haciendo laboir de repartidor (Video: @clubALoficial)

Advierten a Jefferson Farfán: “El tiempo se le está agotando”

‘Paco’ Bazán tras observar el video de Jefferson Farfán compartido desde sus redes sociales advirtió que el plazo se acorta cada vez más al jugador que no tiene actividad desde noviembre del 2021. “ El tiempo se le va agotando, porque ya hemos llegado a más de mitad de año y no ha jugado nada. Se le acaba el año y entiendo que él querrá cerrar por lo grande este 2022 ″, señaló.

El ex golero de la ‘U’ se mostró preocupado por la cojera que evidencia la ‘Foquita’ y no está seguro si le alcanzaría para un regreso a la Liga 1. “ Ahora, él se entrena en Matute y también en casa, donde estuvo muy activo. Aquí se le ve mejor. bastante mejor esto fue colgado el fin de semana en su hogar haciendo movimientos con la pelotita. No sé si está para jugar en la Primera División, por la fricción, eso solo lo sabe el cuerpo médico de Alianza Lima y los preparadores físicos ”, apuntó según su experiencia en la profesional.

En otro momento, el presentador resaltó el crecimiento de sus hijos y como algunos de ellos podría alcanzar el potencial de su padre. “ Me dicen que Jeremy, el menor de todos, juega muy bien al fútbol, me dicen que la rompe y que seguiría los caminos del padre: Adriano dejó el fútbol, pero lo retomó. Así es que, lo que se hereda no se hurta . El padre fue un crack, muy crack, fue un jugador fuerte potente, disputó campeonatos complicado en ligas complicadas. Así que los hijos deben tener la genética de un campeón. Entonces en el futuro vamos a ver la continuación de un Farfán ”, finalizó.

¿Cuándo jugará nuevamente Alianza Lima en Liga 1?

Alianza Lima, con dos partidos pendientes, vuelve a ver acción en la Liga 1 este domingo 28 de agosto cuando tenga que visitar a UTc de Cajamarca en el estadio ‘Héroes de San Ramón’. Los de Carlos Bustos ocupan el tercer lugar con 16 puntos detrás de Sporting Cristal y Atlético Grau.