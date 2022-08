Jefferson Farfán ha conseguido su primer objetivo del 2022 y es meterse en la lista de convocados de Carlos Bustos parea el supeclásico de la próxima fecha ante Universitario de Deportes, en Matute, por la fecha 10 del Torneo Clausura, así lo informaron desde el programa ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP.

“ La gran novedad en Alianza Lima es que Jefferson Farfán estaría en el banco de suplentes para el clásico, la recuperación del delantero lo ha llevado hasta este punto y dependerá lo que suceda esta semana para saber cuántos minutos tendría ”, dijo Kevin Pacheco reportero de RPP.

La ‘Foquita’ ha refrendado esta información con un video que ha compartido en sus redes sociales ejecutando un soberbio tiro libre que daría franca muestra de su recuperación y que desde la próxima semana podría sumarse a los trabajos con el equipo con la intención de meterse en la lista de convocados para el duelo más esperado del año ante los estudiantiles.

Jefferson Farfán no juega hace nueve meses y el técnico Carlos Bustos es consiente que el jugador no está en condiciones de alternar muchos minutos y por falta de ritmo y sería incluido algunos minutos sobre el final del partido con la finalidad de aprovechar toda su jerarquía en alguna jugada de táctica fija.

El último video del ‘10 de la calle’ ha causado mucha ilusión en el hincha y la reacción de sus compañeros quienes han saludado el regreso del jugador que de esta manera le da la contra a quienes anunciaban que no solo estaría fuera del clásico, sino que también fuera de la Liga1 para lo que resta del 2022 debido a una condritis en su rodilla izquierda que reviste mayor gravedad que en el 2021.

El goleador de Club Alianza Lima tiene contrato hasta finales del 2022 y por lo complicado de su situación la directiva solo estaría a la espera del final de su contrato para realizar un partido de agradecimiento a finales de año con todos los compañeros de la ‘Foquita’, pues desde el ‘Fondo Blanquiazul’ se habría decidido no renovar el contrato de la ′Foquita’ de 50 mil dólares y en las mismas condiciones que se dieron los dos últimos años.

El exjugador de Sporting Cristal y panelista del programa Equipo F de ESPN se tomó algunos minutos para analizar la situación de la ‘Foquita’ que estaría haciendo todos los esfuerzos posibles por llegar al partido contra los cremas por una razón. “Jefferson (Farfán ) si no llega al clásico, chau... Lo digo, porque lo digo. Yo creo que, si no llega al clásico, ya él está pensando en, no sé (retiro), me parece a mí ” , dijo el exlateral de la selección peruana y Sporting Cristal.

“ Lo que pasa es que digo esto pensando como él, como futbolista. Entonces yo creo que él se está dando este tiempo para ver qué es lo que pasa. No si llega a un último intento, quiere ver si llega a este intento. Si llega a ese intento, bien, sino, ya no ”, expresó Olivares, quien en otras ocasiones ha pedido al jugador la honestidad para escuchar los mensajes que le envía su propio cuerpo.

