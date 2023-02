Luego de una carrera de más de 20 años, de los cuales 17 fueron en el extranjero, Jefferson Farfán se retiró oficialmente del fútbol peruano a finales del 2022. La ‘Foquita’ habló por primera vez de lo duro que fue tomar la decisión de despedirse de la actividad que le trajo tantas satisfacciones en la vida.

“Me duele bastante. Yo me hacía el fuerte, me decía a mí mismo que lo iba a superar, yo me estaba preparando mentalmente porque sabía que me tenía que retirar en algún momento y sabía que ese era el momento para retirarme”, sostuvo en entrevista con ‘Estás en todas’.

‘El 10 de la calle’ reveló que el día que anunció su retiro en las redes sociales, no pudo evitar derramar unas lágrimas, pese a que el sentía que estaba preparado para asumir la carga emocional de tan importante decisión.

“Y recuerdo que me decía que iba a estar fuerte y no iba a llorar. El día que hice el anuncio de mi retiro, me metí al baño, me lavé la cara y se me salieron las lágrimas. Cuando lo anuncié en redes, se me salieron las lágrimas. Me quedé llorando desde las 9 hasta el mediodía ”, expresó.

“Yo ya había hablado algo meses atrás con mi mamá y mi empresario, ya se los había comunicado. Obviamente, a nadie más. Uno como futbolista nunca quiere retirarse pero era el momento, era un tema de pensar más en mi salud, me incomodaba la rodilla”, añadió.

Finalmente, la ‘Foquita’ indicó que el estar cerca a su familia y recuperar los momentos que se perdió por su carrera en el extranjero lo han ayudado a acostumbrarse a su nueva vida.

“Lloré y con el tiempo pude estar más tranquilo, más cerca de mis hijos, de mi madre, de mi familia. Creo que los jugadores que han vivido bastante tiempo en Europa saben lo complicado que es porque te pierdes momentos con tu familia, esos 17 años afuera no te los devuelve nadie”, sentenció.