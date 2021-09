Farfán y su reflexión tras triunfazo de Alianza Lima: “El equipo no puede bajar los brazos nunca”

El hincha de Alianza Lima quería oír a su héroe del domingo y conocer sus sensaciones que tiene tras darle el triunfo 3-2 ante Binacional. Jefferson Farfán anotó su tercer tanto en su cuenta personal y conversó con el departamento de comunicaciones del club blanquiazul, donde destacó el cambio de actitud que tuvo el equipo en el segundo tiempo y señaló también que hay mucha unión en el grupo.

“Estoy muy contento, de verdad que es un sueño para mí y más contento por el grupo que hizo un trabajo importante. Sabíamos que con lo que hicimos en el primer tiempo ayer no alcanzaba. Salimos con otra actitud en el segundo tiempo y pudimos conseguir un resultado positivo”, dijo el atacante.

Agregó: “El equipo no puede bajar los brazos nunca, lo hablamos en el entretiempo y se vio en cómo afrontamos la segunda parte”.

Sobre el grupo manifestó: “Más que un grupo somos una familia. Es un grupo muy sano, nos cuidamos entre todos, hemos hecho un grupo maravilloso”, contando un poco cual es la clave para que hasta el momento sean líderes de la fase 2 de la Liga 1.

“La unión de este grupo es muy importante, juegue quien juegue siempre quiere dar lo mejor y sabe que está en el equipo más grande y eso se refleja en los partidos que hemos jugado”, aseguró.

Finalmente, Jefferson Farfán habló de su gol de tiro libre. “Siempre me pongo a practicar días antes del partido, en mis otros clubes también he tenido oportunidad de hacer goles de tiro libre y esta vez me salió con el equipo de mis amores. Espero que me puedan salir muchos más”.

