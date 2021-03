Lleva el ‘Chocolate’ en la sangre. El defensa peruano-norteamericano Quembol Guadalupe vive un momento más que feliz , pues en los últimos días, no solo ha sido promovido al primer equipo del Orlando City, sino que además ha recibido el llamado de la selección Sub 20 de los Estados Unidos, una muestra de las condiciones del sobrino de Luis ‘Cuto’ Guadalupe y primo de Jefferson Farfán.

“Estoy muy feliz por tener la oportunidad de estar entrenando con el primer equipo del Orlando City. Con mis 17 años recibí la gran noticia que me dio el club aunque no pude celebrar con mis padres como me hubiese gustado ya que toda mi familia está en Perú. Pero el día que recibí la noticia fue muy emocionante”, contó Quembol Guadalupe.

El recibimiento de Pedro Gallese en el equipo ha sido una motivación para “La Torre”. “Todo se hizo más fácil ya que Pedro, me dio la bienvenida en el primer entrenamiento. Es más, durante tres días me llevo a su casa y me hizo conocer. Todos esos detalles son importante para un jugador que recién está empezando. Ahora me recoge en su carro para ir a entrenar. Es una gran ayuda, siempre se lo agradeceré”, dijo el zaguero de 1.95 metros.

Quembol Guadalupe realizando la pretemporada con Orlando City.

Entrenar al lado de figuras a las que solo tenía acceso en los videojuegos, no tiene precio. “El portugués Nani es un jugador extraordinario. Antes lo elegía en la “Play” y ahora tenerlo cerca y entrenar a su lado es algo increíble. Son momentos que nunca me olvidaré. En los próximos días estará llegando el brasileño Alexandre Pato, otro grande al siempre he seguido”, dice Quembol Guadalupe .

Gringos se avivan y lo llaman a su selección

El zaguero nacido en New Jersey, pero que a los 5 años llegó a Perú se formó en las divisiones menores de Sporting Cristal. Jugó en la selección Sub 15 y estaba entre los llamados a participar del Mundial Sub 17, que se canceló debido a la pandemia de COVID-19. En octubre del 2020 fue fichado por Orlando City y tras su actuación en los torneos de su categoría el peruano ha recibido la carta de la selección Sub 20 de los Estados Unidos.

“Juego de zaguero. Entre mis principales características, puedo salir jugando por la bandas, puedo romper las líneas, tengo pase largo y considero que tengo buen juego aéreo. También tengo barridas limpias siempre a la pelota”, contó un emocionado Guadalupe quien ha confesado siempre que tiene como prioridad jugar por la selección peruana.

El objetivo del primo de la ‘Foquita’ es recorres su mismo camino por el fútbol del viejo continente. “Mi sueño es poder llegar a Europa y me encantaría jugar en la Liga Española. Sé que estoy por el camino correcto, trabajando y esforzándome mucho cada día y lo hago con pasión y mucha responsabilidad”, acotó.

Los afectos es una de las cosas que más extraña el joven chinchano. “Acá vivo solo. Obviamente tengo mucha comunicación con mis padres, mi hermano y toda mi familia. Pero se extraña mucho a mi querido Chincha y por supuesto su rica comida en especial la ‘Carapulcra con Sopa Seca’”, dijo el zaguero que con mucho trabajo espera llegar ganarse un nombre como el de su ídolo de Sergio Ramos.

