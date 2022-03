CAMBIA DE DULCE. Las esperanzas de Jefferson Farfán con Yahaira Plasenciaparecen haber quedado nulas, así pareció hacerlo saber la cantante salsera la noche del sábado, durante un concierto donde muchos de los asistentes le mencionaron a la ‘Foquita’, quien estaría en una nueva relación. La ‘Patrona’ respondió con una ingeniosa frase que causó la risa y el aplauso de sus fanáticos.

La cantante ha sido buscada toda la semana para que comente sobre la nueva relación que el futbolista de Alianza Lima mantiene con su excuñada, Olenka Mejía, quien ha confirmado tener la aprobación de la sonera tras hacerse públic su affiare.

“Yahaira una canción para Farfán”, “¡Yahaira el ‘Chocolate’!” gritaban los asistentes al concierto en la Costa Verde, donde la bajopontina era la estrella de la noche. “Esos ya no me gustan, no me gusta pues... Ja, ja, ja. Ahora, me gusta el chocolate blanco ¿QUEEEÉ? Ja, ja, ja.”, dijo con ironía la exenamorada de Jefferson Farfán.

Yahaira Plasencia sobre 'La Foquita'

Yahaira Plasencia dio por superado el momento incómodo y siguió con el show que preparó para el concierto ‘Pescadores del Pacífico’, donde también participó Bareto y otras bandas en un espacio donde se impulsó el consumo de pescado y donde se ofrecieron potajes a base de este recurso de diferentes huariques de Chorrillos y muchas otras zonas de Lima.

Jefferson Farfán pone departamento a Olenka Mejía

Esta semana los programas de espectáculo ocuparon gran parte de su espacio a contar sobre la nueva relación que Jefferson Farfán sostendría con la modelo Olenka Mejía, expareja de Jorge Plasencia (hermano de Yahaira). Se conoce que el jugador de Alianza Lima la estaría apoyando tras los problemas legales que tiene con el padre de su hijo y le habría entregado uno de sus departamentos para que viva mientras afronta este proceso.

“Jefferson (Farfán) me ha dicho: ‘Olenka tranquila, múdate allá por la estabilidad del bebé porque no es bueno que estén así’”, dijo Olenka Mejía al os micrófonos de ‘Amor y Fuego’ y agregó “De verdad me siento tranquila y estoy bien. Eso es parte de una pareja. Es parte de que, si estás con una persona, que se apoyen ambos”.

Cabe mencionar que la modelo hizo una demanda de conciliación para que el hermano de Yahaira Plasencia le otorgue una pensión de alimentos de 2 500 soles, sin embargo, Jorge Plasencia respondió que solo podía pasarle 300 soles dado que su sueldo como coordinador de la orquesta de su hermana percibía solo 1100 soles.