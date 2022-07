Las últimas horas de Jefferson Farfán tras la bronca con Paolo Hurtado parecen un misterio, sin embargo ‘Paco’ Bazán, conductor de ‘El Deportivo’ de ATV ha confirmado tener información exclusiva del estado de la ‘Foquita’, quien se encuentra muy avergonzado por haber llevado la peor parte de la pelea con el ‘Caballito’ y que no acudió por segundo día a las prácticas de Alianza Lima, porque está con el rostro hinchado.

“ Tengo información del entorno de Jefferson farfán , hoy no fue entrenar, parece que está hinchado. Yo tengo una versión, he conversado con una persona muy cercana a Jefferson y me ha confirmado que sí, efectivamente, ocurrió la mecha y que lo han ‘gomeado’ (golpeado)” , dijo el exfutbolista de Universitario de Deportes.

“ Está tan avergonzado que no ha ido a entrenar, no sé. Lo cierto es que el hincha blanquiazul está molesto con Jefferson, porque siente que no juega, está lesionado, no se sincera y gana harto billete. Dice que le duele la rodilla, pero la carga a Jazmín Pinedo , no frena mucho la vida nocturna. No hay compromiso y encima sería de los que parte el vestuario ”, comentó con tono crítico el conductor de ‘El Deportivo, en otra cancha’.

Paco Bazán revela detalle sobre broinca entre Jefferson Farfán y Paolo Hurtado (Foto: ATV)

‘Paco’ Bazán sobre Jefferson Farfán: “En este momento, es un líder negativo”

El exgolero crema reconoció el complicado momento por el que atraviesa la ‘Foquita’ y lo invitó a la reflexión. “ Están molestos con Jefferson y es un triste final ah. O sea, no merece Jefferson Farfán retirarse así del fútbol. Él mismo debería reconducirse un poquito, para retirarse por la puerta grande. Se hubiera retirado el año pasado, ¡Campeón! Así se debió ir. Todavía tiene tiempo para enmendar ”,

Asimismo, cuando tuvo que hablar del orden del vestuario no tuvo pelos en la lengua para describir el tipo de influencia que ejerce en el grupo “Qué pasa con Matute, qué pasa en La Victoria, ¿Está partido el grupo? Yo sé lo que es un vestuario y que hay bando en los grupos. Me parece que hay un líder positivo, como es Hernán Barcos y un líder que, en este momento, está siendo negativo para los objetivos de Alianza Lima y es Farfán”, dijo contundente

MIRA TAMBIÉN: Ricardo Gareca rompe su silencio y envía mensaje desde redes sociales [FOTO]

Jefferson Farfán sigue corrido y faltó por segundo día en Matute

Los entrenamientos de Alianza Lima de cara al duelo con Sport Boys este domingo sufrió nuevamente la ausencia de Jefferson Farfán, quien no acudió a los entrenamientos después de la golpiza recibida de parte de Paolo Hurtado, quien trabajó este jueves con la intención de convencer a Carlos Bustos para debutar este domingo ante ‘La Misilera’ en Matute

TE PUEDE INTERESAR