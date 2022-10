De goleador a goleador. Cuando todos los hinchas de Alianza Lima se preguntan sí Jefferson Farfán podrá reaparecer en los próximos tres partidos del Torneo Clausura, una de las voces más autorizadas en Matute, Waldir Sáenz, puso la calma en medio de la incertidumbre y dejó esta posibilidad sobre su futuro en Matute.

Para el popular ‘Wally’ que logró extender su carrera hasta los 40 años lejos de Matute (Walter Ormeño- 2013) aseguró que ‘La Foquita’ es el único autorizado a hablar sobre su retiro con 38 años acuestas. “Yo cro que si Jefferson Farfán no dice lo que la gente quiere escuchar, que es el retiro, es porque él todavía puede, claro ”, expresó el goleador histórico

El recrudecimiento de la lesión de Jefferson Farfán después del clásico con Universitario de Deportes parece que lo dejaría fuera de lo que resta de la Liga1, pero el delantero confía en un nuevo regreso. “ Él ha salido de lesiones más graves, como las dos anteriores que ha tenido y todo el mundo lo daba por retirado y yo siempre confié en él pues es fuerte de mente ”, expresó.

Waldir Sáenz habla sobre el retiro de Jefferson Farfán (video: GOLPERU)

Waldir Sáenz proyecta regreso de Jefferson Farfán para 2023

Para Waldir Sáenz el 2023 puede convertirse en la temporada más importante para el ‘10 de la Calle’. “ Él ( Jefferson Farfán ) todavía tiene un reto de que pueda terminar de la mejor manera en Alianza Lima y si no es en este año, yo creo que el próximo puede ser, creo que tiene la fuerza para hacerlo ”, argumentó Waldir Sáenz.

“Si él no lo dice nada o no da la posibilidad sobre el retiro es porque tiene las fuerzas para seguir jugando, en ningún momento me lo ha comentado, cuando hemos conversado. Entonces yo creo que él todavía puede y se está preparando de la mejor manera”, finalizó.

Jefferson Farfán y Wadir Sáenz tienen diálogo fluido (Foto: GEC)

¿Cuántos minutos jugó Jefferson Farfán en el 2022?

Jefferson Farfán solo ha jugado 14 minutos durante la temporada 2022, durante el clásico que Alianza Lima perdió ante Universitario de Deportes en Matute. Los comentarios sobre su regreso no fueron de los mejores y esta habría sido una de las causas de la salida de Carlos Bustos del cuadro blanquiazul.

Hoy, con Guillermo Salas en el banco, la situación de Jefferson Farfán está a la expectativa de cara a las últimas tres fechas del Torneo Clausura. “No solo es Jefferson Farfán también está Paolo Hurtado con una rotura fibrilar, y Wilmer Aguirre con una contusión en la rodilla. Ellos están recuperándose y esperamos puedan ayudarnos en las últimas tres fechas”, apunto el entrenador victoriano a RPP y evitó hablar sobre una extensión de contrato con estos jugadores de cara al 2023. “ No puedo hablar de eso, porque no sé si yo me voy a quedar también ”.

TE PUEDE INTERESAR