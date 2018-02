Jefferson Farfán vs Antoine Griezmann: El primer duelo previo a Rusia 2018 Atlético Madrid vs Lokomotiv

Atlético Madrid vs Lokomotiv : El ruso es uno de los clubes más laureados de su país, es un temible rival, tanto por su magnífico estado de forma como porque es el actual líder de una liga que está en receso invernal hasta principios de marzo.



Jefferson Farfán y Antoine Griezmann se verán las caras en los octavos de final de la Europa League, previo al Mundial Rusia 2018, en el que Perú y Francia se enfrentarán por el Grupo C.



Este 8 y 15 de marzo serán los primeros duelos entre Jefferson Farfán y Antoine Griezmann en el Atlético Madrid vs. Lokomotiv.



Luego por la fecha dos de la fase de grupos de Rusia 2018 (21 de junio) Perú enfrenta a Francia y nuevamente Jefferson Farfán tendrá al frente a Antoine Griezmann que pondrán a prueba su capacidad goleadora.

Fixture de Perú en Rusia 2018:



Perú vs Dinamarca (sábado 16 de junio | Hora: 11:00 a.m.)

Perú vs Francia (jueves 21 de junio | Hora: 10:00 a.m.)

Perú vs Australia (martes 26 de junio | Hora 9:00 a.m.)

Por lo pronto, Atlético Madrid se enfrentará a un equipo en racha, que se encuentra en el mejor momento de la última década, en la que el fútbol ruso.



Jefferson Farfán es dirigido por Yuri Siómin, un sabio del fútbol, pero no de Hortaleza, como Luis Aragonés, sino de Oriol, ciudad rusa a la que emigraron sus padres cuando era un niño.

Después de conquistar el título de liga en 2002 y 2004 Siómin, que fue seleccionador y dirigió al Dinamo Kiev, ha logrado de nuevo armar a un equipo campeón, que cuenta tanto con promesas del fútbol ruso como futbolistas extranjeros de renombre.



El equipo patrocinado por el consorcio estatal Ferrocarriles de Rusia vivió en los últimos años varios procesos de reconstrucción, pero todos fueron fallidos hasta esta temporada, en gran medida gracias a la llegada de Jefferson Farfán.



Cuando recaló a principios de año en el equipo ruso, Jefferson Farfán parecía un jugador perdido para el fútbol que había decidido vivir un retiro dorado en la liga de los Emiratos Árabes.



La cercanía del Rusia 2018, que su país disputará por vez primera desde España 1982, hizo cambiar de opinión a Jefferson Farfán y desde entonces su rendimiento ha sido espectacular.



Jefferson Farfán marcó dos de los tres goles de su equipo en la histórica victoria de su equipo en el feudo del antaño imbatible Zenit, equipo dirigido por el italiano Roberto Mancini.

Jefferson Farfán decisivo en varios partidos, sea en el campeonato ruso o en la liguilla de la Liga Europa, y también mojó con la camiseta nacional en la decisiva victoria sobre Nueva Zelanda en la repesca mundialista.



Jefferson Farfán, de cuyo rendimiento dependerá mucho la suerte de Perú en la Copa Mundial, sufrió una pequeña lesión muscular en el partido de vuelta ante el Niza (1-0), pero no parece que sea muy importante, según Siómin.



Con todo, el líder del equipo es, sin lugar a dudas, el portugués Manuel Fernandes, un auténtico trotamundos del fútbol, que militó en equipos como el Everton, el Valencia y el Besitkas, pero que ha encontrado su madurez en Rusia.



Jefferson Farfán y Fernandes meten los goles, pero el mejor pasador del equipo es Alexéi Miranchuk, un fino ruso que, aunque es comúnmente tachado de blando e irregular, es muy técnico y tiene una gran visión de juego.



Siómin tiene donde elegir en la delantera, ya que en el plantel figuran también el brasileño Ari, que militó en el Spartak y en el Krasnodar rusos, y Eder, el internacional portugués que marcó el gol que dio la Eurocopa a la selección lusa ante Francia en 2016.



El hombre duro del equipo ruso es Ígor Denísov, el malencarado centrocampista que labró su fama en el Zenit, donde se alzó con la liga y la UEFA en 2007.



Después de dar tumbos por diferentes equipos, Denísov se ha convertido en el capitán y líder moral del conjunto ruso, como demostró en la vuelta ante el Niza, en la que marcó el único tanto del encuentro.



Otro jugador fundamental para los moscovitas es el portero Guilherme, que llegó hace unos diez años al Lokomotiv y que se ha adaptado muy bien al fútbol y a la vida en este país.



Guilherme ya ha sido internacional con Rusia, después de recibir el pasaporte por el procedimiento de urgencia, aunque es suplente del indiscutible Ígor Akinféev, portero del CSKA.



La salida de balón corresponde a otro veterano en mil batallas, el croata Chorluka, que ha tenido no pocos problemas de lesiones que le han impedido tener continuidad.



El Lokomotiv es un equipo duro de roer, no porque tenga una gran defensa, sino porque juega con las líneas muy juntas, aspecto en el que se parece mucho al estilo de Simeone en el Atlético de Madrid.



Equipo con varios jugadores por encima de los 30 años, quiere llegar lejos en Europa, pero la prioridad es ganar el título de liga por primera vez en 14 años.

