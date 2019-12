Una dellas anécdotas más comentadas en fútbol peruano tiene como protagonistas a dos de los jugadores más queridos en Alianza Lima: Jefferson Farfán y Wladir Sáenz. Pero ha sido la Foquita quien siempre ha contado esta historia sin que el goleador de los noventa cuente su versión de la historia. Esta vez el jugador aprovechó las pantallas de su programa ‘Después de todo para aclarar el tema.

La ‘Foquita’ que está a poco de estrenar su película ‘El 10 de la calle’ recreó hace pocos días la escena en la que Waldir Sáenz le negó una propina luego que le hubiera cuidado su carro toda la noche después de una fiesta en el Callao. Jefferson Farfán contó la anécdota en el programa ‘Al Angulo’, pero no imaginó que la respuesta llegaría rápidamente de parte de 'Wally’.

Waldir Sáenz cansado de tantas versiones contó la verdad y reveló que pasó aquella noche cuando salía de una fiesta de la casa de Luis ‘Cuto’ Guadalupe, tío de Jefferson Farfán. “El negrito llega y me pide propina. La verdad no tenía sencillo. No sabía que iba a ser Jefferson, sino lo subía y lo llevaba a un cajero ja, ja, ja.”, contó el goleador entre risas.

Pero lo que no había contado Jefferson Farfán era la reacción que tuvo con el goleador histórico “No me dijo lo que contó en el otro programa, me miró con colera y se desinfló (pssssss) así me hizo y se fue", cerró el anécdota uno de los ídolos de Alianza Lima.