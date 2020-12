Jefferson Farfán hizo un alto a sus actividades para dedicarle un amoroso saludo a su abuelita por su cumpleaños. El futbolista le agradeció las enseñanzas y apoyo que tuvo de su parte para salir adelante.

“Mi abuelita es parte fundamental de mi vida, con ella me crié junto a mi madre , mujer de un amor infinito, dulce y con una mirada llena de cariño. Pero encima de todo valoro el ejemplo que ella me enseñó desde pequeño, que uno debe de superar adversidades, la lejanía de los seres queridos entre tantas otras dificultades, para salir adelante. Ella emigró a Venezuela a trabajar , salir adelante y apoyar a los suyos y ese ejemplo me tocó seguirlo cuando hice lo mismo en mi carrera. Gracias Mamá Pele x tu ejemplo, gracias x tanto . Te amo 👵🏾❤️😍🎂”, escribió Jefferson Farfán en su cuenta de Instagram.

Jefferson Farfán le dedica tiernas palabras a su abuelita

El integrante de la selección peruana no se olvida de su familia nunca y al igual con su madre, mantiene una excelente relación con su ‘Mamá Pele’.

La publicación, inmediatamente enterneció a todos los seguidores de Jefferson Farfán y también le enviaron saluditos a su abuelita.

PELÍCULA

Hace unos días, la película ‘El 10 de la Calle’ fue transmitido en señal abierta y fue tendencia en las redes sociales y se ubicó también en lo más visto del domingo. Jefferson agradeció la preferencia y posteaba algunos post de sus fanáticos.