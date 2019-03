México vs Chile: Raúl Jiménez anotó el primer gol para los aztecas con tremendo remate de penal

México vs Chile. El delantero Raúl Jiménez puso el primero para los aztecas en el partido amisto en el debut de Gerardo 'Tata' Martino en la selección 'charra'.

En el minuto 50' del segundo tiempo, Carlos Salcedo sufrió una falta en el área de parte del chileno Pablo Hernández, que el árbitro no dudó en cobrar por el amistoso FIFA en el México vs Chile.



Raúl Jiménez fue el encargado de ejecutar el penal. El jugador convirtió desde los doce pasos con un remate con la derecha por bajo, junto al palo izquierdo en el México vs Chile.



Puedes seguir todas las incidencias del México vs Chile en el partido amistoso por la fecha FIFA, AQUÍ.