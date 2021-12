Es como una ‘final’. Barcelona se enfrentará al Bayern Munich en el Allianz Arena en busca de su pase a octavos de final de la Champions League. Los azulgranas dependen de ellos mismos para conseguir su acceso y el presidente del club confía en que así sucederá. Joan Laporta destacó la ‘tradición’ y el orgullo del Barca.

Tras la habitual comida de directivas, Laporta apeló a la historia del Barcelona para meterse a la siguiente ronda de la Champions. Asimismo, el dirigente animó a los jugadores a sacar el orgullo deportivo para lograr el objetivo en el Allianz Arena.

“El Barça es un club que tiene una tradición, una trayectoria y queremos pasar. Es de esos partidos en que has de sacar el orgullo y se debe demostrar lo que eres. Los jugadores van a sacar el orgullo. Estoy muy confiado de que pasaremos”, aseguró ante los periodistas.

“A pesar de que la climatología no es la más apropiada, eso no va a ser excusa para que el Barça no saque el orgullo y la dignidad”, añadió el también abogado catalán, que desde marzo de 2021 cumple segundo mandato al frente de la entidad azulgrana.

Cabe recordar que la última vez que Barcelona y Bayern Munich jugaron sin público fue en agosto de 2020 por los cuartos de final de la Champions League. Aquel encuentro terminó en un auténtico descalabro para los catalanes tras una derrota de 8-2 en el estadio Da Luz de Lisboa (Portugal).

Laporta confía en el pase del Barcelona a la siguiente ronda de la Champions.

Xavi Hernández llega a su primer cara o cruz como técnico azulgrana con bajas de mucho peso. Durante los últimos días se ha confirmado la de Ansu Fati, que se suma a las de Pedri, Sergi Roberto, Sergio Agüero y Martin Braithwaite. Además, el extremo del filial Ez Abde no pudo entrar en la convocatoria al no estar inscrito en la competición.

Así, la gran esperanza azulgrana en ataque será el recuperado Ousmane Dembélé, que en los últimos encuentros que ha disputado tras regresar de su lesión ha conseguido revolucionar al equipo en el segundo tiempo. Todo indica que en Múnich ya tendrá un lugar en el once titular.

Cabe recordar que el Barcelona no cae en la fase de grupos de la Champions League desde el curso 2000-2001, cuando fue tercero dirigido por Llorenç Serra Ferrer en un grupo que también estaban Milan, Leeds y Besiktas.