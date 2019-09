Joao Félix quiso humillar a Sergio Ramos con una 'huacha y así terminó todo en Real Madrid vs Atlético Madrid [VIDEO]

Joao Félix quiso humillar a Sergio Ramos con una 'huacha' en el Real Madrid vs Atlético Madrid , en el Estadio Wanda Metropolitano, por la fecha 7 de LaLiga. ¿Cómo terminó todo? No te pierdas el video.



Ocurrió a los 05' de iniciado el encuentro por LaLiga. Joao Félix recibió un pase cerca a la mitad del campo y se dispuso a meter un lujo a Sergio Ramos en el Real Madrid vs Atlético Madrid.



Joao Félix logró que la pelota pase por entre las piernas de Sergio Ramos, pero el defensa le dejó el cuerpo e hizo caer al delantero. Aquí las imágenes de la jugada 'colchonera'.



Video: Falta de Ramos contra Félix

Al final, el árbitro del encuentro pitó falta de Sergio Ramos contra Joao Félix y Atlético Madrid tuvo un tiro libre. Sin duda, el español puso a prueba toda su experiencia ante el habilidoso juvenil.