Luego de la final en Matute, donde Alianza Lima no pudo quedarse con el campeonato nacional ante Binacional, Renato Cisneros, hincha de Universitario, publicó pregunta en Twitter que hizo enojar al volante blanquiazul, Joazhiño Arroé.

“Cómo quedó el partido? No lo vi”, lanzó el escritor y periodista Renato Cisneros en la popular red social, sin imaginar que Joazhiño Arroé le respondería con la pierna en alto.

“4-3 a favor de Binacional. ¿Tú y cuántos más no lo vieron? ¿O lo vieron por TV o lo escucharon por radio? ¿Está jodido, no? Hace rato que no puedes ir a un estadio a ver una final”, le puso Joazhiño Arroé.

Renato Cisneros en Twitter

No cabe duda que el tuit de Renato Cisneros sacó chispas en la gente de Alianza Lima, sobre todo en Joazhiño Arroé, quien estuvo en la segunda parte del partido con Binacional en el Alejandro Villanueva.

Pese a victoria por 2-0 de local, Alianza Lima terminó perdiendo 4-3 en el global frente a Binacional. El equipo de Pablo Bengoechea perdió su segunda final consecutiva.