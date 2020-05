Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

Asumió ocupar el lugar del diferente. El que juega con las manos, cuando todos lo hacen con los pies. También es el que usa el uniforme distinto al de sus compañeros. Pero Joel Pinto, golero de Sport Huancayo, traslada esa singularidad a la vida misma.

¿Cuántos seguidores tienes en Instagram?

No uso las redes sociales.

¿Ni una sola?

Mi señora dice que es bueno tenerlas, pero no me llama la atención.

¿Ni WhatsApp?

Eso sí, pero a veces me han ocurrido cosas extrañas con ese tema.

¿A qué te refieres?

Hay gente a la que llamo y me corta, porque prefiere mandar un audio. Es algo raro.

¿Te escupes los guantes antes de empezar un partido?

Eso me parece antihigiénico. Los mojo con agua.

¿La tomas de la botella y la echas de la boca?

Tampoco, porque eso también es sucio. Directo del envase al guante.

¿Marcas la línea del centro de tu arco?

Tampoco, porque después voy a estar mirando esa raya que hice y me olvido del partido.

¿Pides un uniforme especial?

Solo busco que las medias me queden sobre las rodillas. Después cualquier color me da igual.

¿Cuántos pares de chimpunes compras por año?

Dos o, a lo mucho, tres.

¿Les regalas zapatos de fútbol a los más chibolos del equipo?

Sí, pero si encuentro a uno que lo poco que gana se lo gastó en comprar un teléfono mejor que el mío, no le doy nada.

¿Cuál es el insulto qué más te gritan los hinchas rivales?

Casi no me atacan, pero cuando voy al Monumental, por mi paso por Alianza, me gritan ‘cag...’ y a veces me ha tocado ir de suplente, y se me prenden a mí, olvidándose del titular.

Eras figura en Alianza y preferiste irte a César Vallejo...

Fue una mejor oferta y lo hice porque debía apoyar a mis hermanos para que terminen la universidad.

¿Y terminaron la carrera?

Sí y estoy orgulloso de ambos, que son grandes profesionales. Pero debo aclarar algo...

Adelante...

No todo es plata. Estoy en Huancayo hace 9 años y, pese a que me han llegado mejores ofertas, no me voy porque acá estoy feliz.

¿Le das el sobre a tu esposa?

Sí, las mujeres administran mejor el dinero.

¿Intercambias camisetas?

Me han pedido, entrego y me voy.

¿Qué hacer con un indisciplinado que perjudica al equipo?

Se le habla y, si no entiende, ya es tema de los dirigentes.

¿Un recuerdo de tantas concentraciones?

Cuando compartía habitación con Ernesto Arakaki siempre le ganaba al play station, ja, ja, ja.

¿Bien protegido del coronavirus?

Cumplo todos los pasos y cuando salgo a comprar lo hago bien protegido, vuelvo y me desinfecto con mucho alcohol.

Gracias por darnos la oportunidad de conocerte...

A ustedes por esta conversación.