Johana Cubillas sobre su padre Teófilo Cubillas: "Ya entendí que no me quiere" | VIDEO

Johana Cubillas cuenta su verdad. La hija de 28 años de Teófilo Cubillas decidió hablar por primera vez y a profundidad sobre la relación que mantiene con el futbolista. En una entrevista con el programa 'Beto a Saber', la periodista deportiva reveló varios pasajes de su vida en donde el mundialista estuvo ausente.

En primer lugar, Johana Cubillas reveló que desde los 11 años mantiene un juicio por pensión de alimentos con Teófilo Cubillas y que, hasta ahora, no tiene resolución. Incluso, tras la difusión del audio de su papá hablando con César Hinostroza, a la joven no le parecería raro pensar que sus amistades podrían haber influido en el proceso.

"Mi papá nunca me dio absolutamente nada, y por ese motivo tengo un juicio con él. No tengo pruebas, pero cuando sale el audio pidiendo favores a Hinostroza, me da a dudar: '¿por qué mi juicio duró 11 años y pasó por 8 jueces?', sostuvo Johana Cubillas en Beto a Saber.

Además, la hija de Teófilo Cubillas manifestó que ella nació con espalda bífida, una malformación que requería operaciones y tratamientos a los que hasta el día de hoy se somete. Sin embargo, el futbolista nunca le dio ni un sol para alguna cirugía y su madre tuvo que vender sus propiedades.

Hija de Teófilo Cubillas, Johana Cubillas

"Mi papá nunca estuvo presente. En esos tres meses nunca me fue a visitar. Me llamaba, estaba de viaje. Siempre tenía excusas para no estar durante mis operaciones porque jamás me dio ni un sol para ninguna de mis operaciones" , contó Johana Cubillas.

Pero eso no es todo. Según el reportaje de Beto A Saber, Teófilo Cubillas habría hecho todo lo posible para que su hija, quien es periodista deportiva, no pueda ingresar a ningún medio a trabajar para evitar que cuente todo.

Para Johana Cubillas, su padre no es más que un ídolo de barro, pues los verdaderos ídolos son personas íntegras y con valores dentro y fuera de la cancha. "Él no lo es", declaró la hija de Teófilo Cubillas en entrevista con Beto a Saber.

"No tienen idea el calvario por el que he pasado. Él es ídolo del Perú, la gente lo tiene como el súper papá, como una excelente persona, preocupado por la hija... ¡Mentira! No le interesa (...) No estar pendiente de tu hija, ni saber si tu hija vive, eso ya lo asimilé y entendí que es de una persona que no te quiere" , puntualizó Johana Cubillas.

