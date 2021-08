John Cena no conquistó el título Universal de WWE al caer ante Roman Reigns y se alejará nuevamente de los rings, para seguir con su carrera de Hollywod. Por eso la superestrella de Rápidos y Furiosos 9, además, de El Escuadrón Suicida, se despidió de sus seguidores, con un emotivo mensaje que compartió en sus redes sociales.

MÁS INFORMACIÓN: BROCK LESNAR REGRESA A WWE Y DESAFÍA A ROMAN REIGNS

“Las palabras no pueden describir lo agradecido que estoy que el Universo WWE me diera la oportunidad de volver. Gracias al personal, superestrella y sobretodo los fans por brindarme un verano inolvidable ‘en casa’ con’ mi familia’. El viaje me lleva lejos ahora; pero pronto los veré de nuevo”, escribió en su Twitter.

El anunció recibió muchas interacciones de los fans de Cena, más de 6 mil retweets y casi 50 mil me gusta, demostrando la gran popularidad que goza la superestrella de cine.

Recordemos que ‘el rapero’ cayó en WWE SummerSlam ante Roman Reigns, en una intensa lucha que se prolongó durante varios minutos, con muchos momentos de emoción del público.

MÁS INFORMACIÓN: LA LOCURA SE DESATE EN EL UNITED CENTER POR EL REGRESO DE CM PUNK

JOHN CENA RECIBIÓ UNA PALIZA DE BROCK LESNAR

Tras el final de la transmisión de WWE SummerSlam, Brock Lesnar aprovechó para castigar a un maltrecho John Cena, que minutos antes había caído ante el samoano Roman Reigns.

‘La Bestia Encarnada’ le aplicó dos suplexes a Cena y luego lo puso fuera de combate con su movimiento F5.

CENA: “CREO QUE AÚN PUEDO CONTRIBUIR CON WWE”

Dos días después de su participación en SummerSlam, John Cena se presentó en el programa Good Morning América, donde brindó algunos detalles de su carrera en WWE. El luchador afirmó que aun siente que puede contribuir en la empresa de lucha libre.

En tanto, se conoció que John Cena sí será parte del evento especial que WWE realizará el 10 de setiembre en el Madison Square Garden de Nueva York, en honor a las víctimas de la tragedia del World Trade Center.