Es prácticamente un hecho el regreso de John Cena a los rings de WWE y uno de los rivales a los que enfrentaría en esta vuelta, sería el campeón Universal y uno de los más rudos del momento, ‘El Jefe de la Mesa’ Roman Reigns.

El periodista especializado Dave Meltser, de Wrestling Observer, afirmó que WWE tiene en mente enfrentar a Reigns contra Cena en SummerSlam, uno de los eventos más representativos de la compañía.

“El rumor principal es, Roman Reigns contra John Cena por el título Universal. Sabemos que desde la semana pasada estaban en conversaciones con Cena, que no se finalizaron, para aparecer en el programa de Smackdown del 16 de julio en Houston”, dijo el hombre de prensa.

Recordemos que actualmente Roman Reigns es el campeón Universal de WWE y uno de los más rudos de la compañía. Desde su regreso hace unos meses, volvió a tener gran protagonismo tras pasarse al bando de los rudos.

John Cena no aparece en WWE desde WrestleMania del 2020; sin embargo aún es uno de los principales rostros de la empresa. Incluso su imagen siempre es asociada a la empresa. Por ello, la compañía buscaría un pase de antorcha hacia Reigns.

JOHN CENA PROTAGONISTA DE GRANDES EXITOS

Recordemos que John Cena aparecerá en dos de los estrenos más esperados de la temporada de verano en los Estados Unidos: Rápidos y Furiosos 9 y El Escuadrón Suicida.

El evento SummerSlam 2021 tendría como sede el Allegiant Stadium de Las Vegas y su fecha sería el próximo 22 de agosto; aunque la fecha aún no ha sido confirmada. La lucha principal del evento sería John Cena vs. Roman Reigns, mientras que otra de las luchas que espera realizar WWE es Bobby Lashley vs. Brock Lesnar.

