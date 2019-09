John Galliquio y la terrible amenaza a su exesposa: "Cuando salga de la cárcel yo te voy a matar" | VIDEO

John Galliquio, exjugador de Universitario de Deportes, será el protagonista del programa 'Nunca Más' de este domingo, donde su exesposa Karla Gómez revela detalles del infierno que ha sido su vida al lado de exfutbolista, quien ya cuenta con una sentencia por agredir a la también madre de sus dos hijas.



De acuerdo al programa 'Nunca Más', Karla Gómez cuenta con tres medidas de protección, pero que esta no es acatada por Galliquio quien ha llegado al punto de amenazarla de muerte.



“Me pateaba hasta el punto de hacerme vomitar sangre. Él me rompe la mandíbula, me patea en la calle. Están esperando que me mate”, dice Karla en medio de las lágrimas, en el programa 'Nunca Más'.

John Galliquio ya fue sentenciado a 11 meses de pena privativa de la libertad, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud por agresión a mujeres, pero increíblemente esta sentencia fue cambiada a una multa: 3500 soles para el Estado peruano, que además puede pagar en 6 cómodas cuotas y 1000 soles para la víctima agredida.



En un audio difundido en el avance de 'Nunca Más' se puede escuchar a John Galliquio decir a su expareja: “Cuando salga de la cárcel yo te voy a matar, no te preocupes”. Mientras que en otra grabación se ve a Karla Gómez rogarle al exfutbolista que deje el cuchillo.