Uno de los luchadores más conocidos del mundo, hoy fuera de WWE, Dean Ambrose ( o John Moxley como es llamado en AEW) y su esposa Renee Paquette (Rene Young en WWE) se convirtieron en papás por primera vez, con el nacimiento de su pequeña hija Nora.

Paquette confirmó el nacimiento de la bebé, a través de su cuenta de Twitter. “La niña está oficialmente aquí, así que voy a salir y me convertiré en mamá (ella es absolutamente increíble)”, escribió.

La recordada entrevistadora de WWE anunció que debido al nacimiento de la bebé se alejará de su podcast ‘Oral Sessions’, el mismo que cuenta con muchos seguidores y entrevistas a grandes figuras de la lucha mundial.

Moxley no aparece en All Elite Wrestling desde AEW Double or Nothing, evento en el que hizo equipo con Eddie Kingston ante los campeones Young Bucks. Precisamente había anunciado que su esposa se encontraba embarazada en un episodio de Dynamite en noviembre pasado.

SALIDA DE JOHN MOXLEY DE WWE

John Moxley dejó WWE en abril del 2019, debido a discrepancias con los directivos de la empresa, por la forma como se manejaba el personaje de Dean Ambrose, después de la separación del grupo de The Shield; sin embargo antes de ello, participó en una lucha junto a Roman Reigs y Seth Rollins ante Drew McIntyre, Baron Corbin y Bobby Lashley en el evento especial llamado The Shield’s Final Chapter.

Treinta días después, Moxley hizo su esperada aparición en el evento Double or Nothing de All Elite Wrestling interviniendo en la lucha entre Chris Jericho y Kenny Omega. Varios meses después, antes del inicio de la pandemia del coronavirus en los Estados Unidos, el llamado ‘lunático’ volvería hacer noticia en la empresa de la familia Khan, al conquistar el título mundial.

