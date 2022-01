Jonathan Maicelo fue el invitado del canal de YouTube B&H Podcast y en medio de una divertida entrevista, Benjadoes le dijo que ‘La Pantera Zegarra “le saca la m....”, en medio de las risas del púgil chalaco; quien se pronunció sobre esta conocida enemistad.

En medio de la entrevista, que ya cuenta con más de 200 mil reproducciones, Benjadoes le dijo a Maicelo que ‘La Pantera’ Zegarra le sacaba la m...... Esto provocó que el ‘Rocky de los barracones’ se pronuncie del origen de sus diferencias.

“Le metí un lapo por maletero (el incidente en una tienda de zapatillas) porque me paraba maleteando, me tenía loco causa. Yo tenía una pelea y le preguntaban (a la Pantera Zegarra), y en lugar de tirar bien, maleteaba; me veían con una chica, maleteaba; me pescaban que tenía un problema, maleteaba”. comenzó.

Maicelo agregó que desde los Estados Unidos se enteraban de todas las declaraciones de David Zegarra. “Cuando llego a Lima me invitaron a una tienda de zapatillas y lo invitan a él, para generar polémica, para hacer crecer su marca, así es como lo veo yo”, agregó.

El boxeador chalaco dijo que el empresario se acercó con Zegarra, pese a que le había dicho que iba ‘meterle un lapo’ a David. “Eso fue lo que paso y quedó ahí”, explicó.

MAICELO Y LA PANTERA ZEGARRA SE VOLVIERON A ENCONTRAR

Jonathan Maicelo agregó que después de ese incidente en una tienda de zapatillas se volvieron a cruzar con David Zegarra en Villa El Salvador al cabo de un par de meses. “El dijo que me iba a pegar cuando me vea, yo me lo crucé y no hizo nada, me quedó viendo nomas”, agregó.

‘La Cobra’ manifestó que se conocen de tiempo con Pantera Zegarra; pero no han sido amigos, ni enemigos. Incluso se animó a opinar que para él David Zegarra venció en su última pelea en México (ante Julio César Chávez).

“Yo he hecho muchas peleas afuera, casi todas las he ganado, solo he perdido con campeones mundiales. Él todas las peleas que hizo afuera las ha perdido, a excepción de la que hizo con el hijo Chávez”, consideró Maicelo.

JONATHAN MAICELO DESTACÓ LA IMITACIÓN DE DANNY ROSALES.

En esta entrevista, Jonathan Maicelo también se pronunció positivamente sobre la imitación que hace de él, Danny Rosales de JB en ATV. “Es un cómico bastante gracioso y no me pico de sus bromas, él me imita y lo hace bien, hay otros que me imitan y lo hacen muy grotesco, por ejemplo sacan chaveta, yo cuando he sacado chaveta, ya me ponen muy paloma pe’ loco”, manifestó.

Jonathan Maicelo agregó que Danny solo lo imita metiendo sus puñetes. “En cambio Danny quiere meter puñete, así que está graciosa su broma”, finalizó.

