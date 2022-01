Chocar con el ‘Rocky de los Barracones’ tiene sus consecuencias. Jonathan Maicelo, expugilista y emprendedor en el negocio de los restaurantes contó en una entrevista para H&B Podcast cómo resolvió el incidente de violencia que sufrió uno de sus restaurantes en San Juan de Lurigancho, donde hasta intentaron cobrarle cupos para que opere en este populoso distrito limeño.

“Yo puedo ser medio palomilla y todo lo que tú quieras, pero siempre la gente la respeto y a la que no respeta, primero le hablo una vez a la segunda le meto su manazo. Gracias a Dios me va muy bien, tengo ‘Macelo Resto Bar’ en San Martín de Porres, uno recién abierto en San Juan de Lurigancho y abriré próximamente otro más en San Isidro” contó.

Acto seguido comentó sobre el incidente de violencia vivido en su nuevo local. “Apenas abrí (En SJL), recibí amenazas de muerte, hasta una granada, una piñita, me pusieron por ahí, pero ya lo resolví ya”, dijo con mirada de póker y comentó también el asalto en ese mismo local. “Llegaron con máquina, pero igualito loco, esa gente… ya están fríos. No se habrá podido recuperar las cosas, pero esos venecos ya están en el otro mundo”.

Jonathan Maicelo hace preocupante afirmación tras aslato a su restaurante (video: B&D podcast)

Jonathan Maicelo: “Si me agarran dormido, sí se llevan todo”

El boxeador también reconoció su ‘Talón de Aquiles’ con los ladrones. “Yo cuando duermo te puedes llevar todo, Cuando duermo estoy seco. Así que, si te ‘tercean’ durmiendo ya es diferente, pero si chapan ‘Face to Face’ es otra nota.

La ‘Cobra’ recordó también sus peleas en la calle “De chibolo me he peleado en la calle, antes de empezar en el boxeo, no sé cuántas veces. Me han contratado para desalojos, también me han sacado la mir... me han chapado entre dos y entre tres porque no podían uno a uno conmigo”, aseveró.

Jonathan Maicelo no aflojó ante amenazas (Foto: GEC)

Jonathan Maicelo descarta pelea con Mario Broncano

En la misma entrevista, con los conductores Héctor Reg y Benjadoes, el chalaco aclaró el tema de la supuesta pelea con el veterano boxeador Mario Broncano, como lo pidió en mas de una ocasión en un programa de televisión. La respuesta del empresario fue contundente: ‘No’.

“No imagínate, la gente tiene que tener criterio para preguntar. Primero Broncano tiene como 50 años o más, segundo está tuerto, es un discapacitado”, manifestó Maicelo.

El chalaco consideró que Broncano ya está viejo para ‘hablar huevad...’ “Eso señor no representa para nada el boxeo”, manifestó y consideró que el retirado púgil ‘fue enviado’ por una marca para ‘afectarlo’.