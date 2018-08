Jonathan Maicelo , uno de los boxeadores más importantes del país en los últimos años, denunció que fue impedido de ingresar a la Villa Deportiva del Callao, según manifestó a donde iba a entrenarse. Aunque suene increíble el único púgil chalaco que ha peleado en la meca del boxeo 'El Madison Square Garden' y ha formado parte de un evento de PPV en los Estados Unidos no puede ingresar al principal centro deportivo del primer puerto del país.



A través de un video en el programa de Facebook del excampeón mundial Carlos Zambrano '12 rounds', se puede apreciar el momento cuando Jonathan Maicelo pretende ingresar a las instalaciones deportivas y un guardia de seguridad le dice 'que tiene prohibido el ingreso'.



Sorprendido por lo ocurrido, Jonathan Maicelo pregunta los motivos por los cuales no puede ingresar a la Villa Deportiva del Callao, el guardián solo le dice 'por órdenes superiores', aunque sin dar nombres.



Jonathan Maicelo lamentó el incómodo momento y solo atinó a decir. “Vine a hacer boxeo y no me dejan hacerlo”, manifestó 'La Cobra' mientras levantó su guante de box.



En su cuenta de Twitter, Jonathan Maicelo recordó que ha sido reconocido en diferentes partes del país, sin embargo en el Callao recibe un incomprensible maltrato. “Tanto premio (obtuve) en diferentes lugares del país y en mi propia casa me cierran las puertas”, twitteó.



Jonathan Maicelo fue el último peruano en pelear en el Madison Square Garden de Nueva York, como coestelarista de un evento de pago por evento transmitido por HBO Boxing en los Estados Unidos.



Pese a no obtener un resultado positivo en su encuentro ante el mexicano Raymundo Beltrán (actual campeón de su división), Jonathan Maicelo hizo sonar el nombre de Perú en el ámbito más importante del boxeo mundial.