Jonatahan Maicelo se pronunció sobre el supuesto reto que le lanzó el expúgil Mario Broncano, para descartar que vaya a enfrentarlo, durante la comentada entrevista que brindó al canal B&H Podcast. “De un galletazo, lo mando al hospital”, afirmó el ‘Rocky de los Barracones’.

En la entrevista, los conductores Héctor Reg y Benjadoes le preguntaron al chalaco si se enfrentaría con Mario Broncano como fue anunciado en un reportaje de televisión. La respuesta fue un rotundo ‘no’.

“No imagínate, la gente tiene que tener criterio para preguntar. Primero Broncano tiene como 50 años o más, segundo está tuerto, es un discapacitado”, manifestó Maicelo.

El chalaco consideró que Broncano ya está viejo para ‘hablar huevad...’ “Eso señor no representa para nada el boxeo”, manifestó y consideró que el retirado púgil ‘fue enviado’ por una marca para ‘afectarlo’.

“¿CUÁNTAS PELEAS HA HECHO MARIO BRONCANO?”

En esta entrevista Jonathan Maicelo también cuestionó la carrera boxística de Mario Broncano, considerado como una promesa arruinada por diversos sectores. “¿Cuántas peleas ha tenido? ¿Ha peleado en Nueva York? ¿En el Madison? No ha peleado en ningún lado ¿Cuántas pelean de él han visto? A él lo conocen por drogarse, por robar a los humildes”, manifestó.

‘La Cobra’ también se pronunció por su pasado, admitiendo que cometió robos; sin embargo aclaró que nunca atracó a una persona humilde. “Él le quiso robar a un vendedor de fruta, que sacó un polo y le lastimó el ojo”, afirmó.

BENJADOES A JONATHAN MAICELO: “LA PANTERA ZEGARRA TE SACA LA M....”

En esta divertida entrevista, Benjadoes le dijo a Jonathan Maicelo que La Pantera Zegarra ‘le sacaba la m....’, arrancando más de una carcajada del peleador chalaco. “Le metí un lapo por maletero, me tenía loco causa.... Después lo vi en Villa El Salvador y no me dijo nada”, manifestó el boxeador.

En la entrevista, Jonathan Maicelo también destacó que la imitación que hace de él, el cómico Danny Rosales, diferente a otras que le hacen ‘sacando chaveta y pistola’. “Está graciosa su broma”, afirmó.

