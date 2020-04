Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

Desde el fondo del Callao, pegadito a la mar brava, donde se crece entre la palomillada y la salsa, un boxeador vive su propia historia. Jonathan Maicelo sigue peleando, dándole ‘guantazos’ a la vida mientras pasan los días en cuarentena.

¿Hace cuánto no sales a la calle?

Desde que el presidente ordenó la cuarentena solo he asomado mi cabeza por la ventana.

¿Firme?

Claro, no quiero infectarme.

¿En San Judas Tadeo hay contagiados?

Por ahora no. El virus y los ‘tombos’ tienen miedo entrar al barrio.

¿No sacas permiso para transitar como otros conocidos?

Salgo cuando tengo que trabajar y si no, aprovecho para descansar.

¿Eso qué quiere decir?

A los otros les pica los pies.

Hasta ‘Ñol’ Solano salió reunido en una casa de La Molina...

Es ser conchudo.

¿Cuántas veces te bañas?

Dos y a cada rato me lavo las manos.

¿Cómo es tu día?

Duermo rico y bastante, tomo buen desayuno, veo televisión echado en mi mueble, después me meto mi ‘bajadón’ y recién empiezo con mis ejercicios. Un baño y a descansar.

¿De dónde te ‘recurseas’?

De mi restaurante y gimnasio que son alquilados.

Pero los negocios están cerrados...

El gobierno está tomando todas las precauciones, pero nadie habla de los que rentamos locales y hoy no funcionan, igual hay que pagar al dueño.

¿Qué propones?

Un decreto donde se aclare que el mes dé para se pague cuando empiecen a funcionar.

¿Cómo va el juicio por recuperar tu restaurante ‘Yo la lucho’?

La razón me asiste, tengo todas las pruebas a mi favor.

Trataste mal a tu socia...

La señora me desesperó, reconozco que no debí hacerlo y pido disculpas públicas.

Criticaste a los que fueron a ‘El valor de la verdad’ y terminaste allí sentado...

Fui a contar experiencias de vida, no a hablar de mi relación de pareja o alguna mujer, mucho menos a ponerles puntaje.

¿Seguirás boxeando?

Mi pelea más importante es sacar adelante mis negocios, que son los que me dan de comer.

¿Aplaudes al capitán Christian Cueva por agarrar a cachetadas a un muchacho que no respetó el aislamiento social?

No estoy de acuerdo con tanto golpe, pero el video no está completo y parece que el chiquillo se le ‘achoró’.

¿Cómo castigarías a Jean Deza después de cuatro ‘ampays’ seguidos?

Si es por una ‘geba’ no me molesta, porque es a él a quien sancionan. ¿Sabes cuándo me daría rabia?...

Dime...

Si sale en cuarentena como tanto estúpido y eso provoca que se sigan ampliando los días de aislamiento.

Eso no parece tener fin...

Hay ‘pitucos’ que por su plata quieren hacer lo que les da la gana y ‘zánganos’ que salen porque no tienen qué perder.

Entonces a seguir cuidándose.

Es la única manera de salir de esto.

Un abrazo y gracias por responder el teléfono...

Agradezco al ‘Trome’ y no se olviden del #quédate en tu casa... c... de tu m...