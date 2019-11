Jonathan Maicelo: "Nunca probé droga, soy sano, mas no h...” | ENTREVISTA | FOTOS

POR: FERNANDO 'VOCHA' DÁVILA



Y de pronto la avenida Brasil parecía detenerse. Los serenazgos motorizados se acercaban, los agentes de seguridad de los negocios aledaños sacaban el celular para registrar el momento y la primera que se animó a encararlo fue una señora que vendía caramelos: “ Maicelo, una foto, pues”. Un hombre con uniforme negro, piel morena y cabello ondulado, lanza la voz: “Causa, déjame darte la mano por la humildad y meterle su ‘galletazo’ a ese zambito”.

Estamos con el boxeador Jonathan Maicelo y caminar a su lado, es una experiencia que la quisieran vivir muchos políticos. Selfies y saludos rodean cada paso que da y jode, porque esa es la palabra: jode de tal manera que el vacilado se ríe a carcajadas.



Jonathan, ¿cuántas veces te mató la curiosidad?

No soy un niño para decir eso.



¿Entonces?

Yo hice lo que tenía que hacer, pero nunca lo indebido.

En San Judas, tu barrio, la droga corre como un balón.

Nunca la probé. Soy sano, mas no huev...



¿Tuviste fuerza de voluntad?

Nunca quise venderme de pend... porque consumiera esa cochinada.



¿‘Pantera’ te da pena?

Me es indiferente, pero deseo que salga de todo lo malo que está viviendo.



Es bueno escucharte esas palabras...

A mí me llamó delincuente, ‘piraña’, vulgar, mal ejemplo, pero Dios pone las cosas en su lugar.

¿Eres caminante?

Busco ‘chamba’ 24/7 todo el mes.



¿Nunca aceptaste trabajar en un reality?

Mira lo que pasa en esos programas. Deberían de cerrarlos.



¿Qué te ha sorprendido?

Que muchachitas sin cerebro salgan a contar sus miserias.



¿Y que un hombre califique a cada pareja o ‘choque y fuga’ que compartió su cama?

Demuestra que es un cobarde.



A ti te han relacionado con hartas flacas...

Y jamás di ningún comentario. No necesito de una para hacerme el bacán.

Pero sí te has ‘mechado’ con Mónica Cabrejos en pleno programa de televisión.

Yo respondo, hago igualdad de género para contestar, pero no la ataco por si es fea o su cuerpo. Eso sería lo incorrecto.



Dame la opinión de un ‘tramposo’.

Depende en qué rubro.



¿Por qué?

Yo tuve mi socio, que era tremendo huev... con las mujeres, pero hábil para estafar y quitarte el ‘money – money’.



¿Y lo has denunciado?

Claro, y ya empezó a pagarla.

¿Lo ‘paraste de cabeza’?

No, el sonso dejó a su señora por una ‘veneca’ que lo está exprimiendo.



Sin descartes, te hablaba de los ‘mujeriegos’.

La mentira tiene patas cortas.



¿Engañaste?

Hermano, me reconcilié con mi esposa y sino volvía, pensaba hacerme la vasectomía.



¿Y eso?

No podría tener hijos con otra.

Tampoco es un pecado.

Lo digo, porque mi papá nos abandonó y tuvo sus herederos y solo se dedicó a ellos.



La buena noticia es que has vuelto con la ‘patrona’.

Ella me acompañó a comer salchipapa de sol.



Mis respetos para la doña.

Ahora le corresponde ir donde Gastón.



Un día confesaste que el diablo te había tentado y por eso la perdiste.

Ya lo he noqueado a Lucifer y ahora estoy con la palabra de Dios.

¿Qué parte?

Versículo 1, capítulo 2: Amarás a tu esposa y a nadie más.



¿Chau boxeo?

Una pelea más en Estados Unidos y a dedicarme a mi restaurante ‘Yo la lucho’ y a mi gimnasio de Pueblo Libre.



¿Cuál es tu éxito?

Soy de verdad.



¿Explícamelo?

Soy un descarado con las chicas y con los empresarios.

Si un billetón te llama para un ‘business’, ¿floreas igual?

Siempre. Y yo pago la cuenta.



¿En serio?

Sí. Para que no crea que uno va a picarle el almuerzo.



Si vas a un 5 tenedores, ¿sabes para qué sirve cada cubierto?

Chapo mi lampa, cuchillo y todo piola. Entre varones se chupa el hueso.



¿Y si es una invitada?

Igual, no me tiro chancho ni hablo con la boca llena.

Es un acto de sinceridad.

Es que no soy como los futbolistas.



¿Como son?

Hablan con diplomacia, pero cuando están en su barrio gritan: ‘causa, chévere, qué fue’.



Quizá tengas razón...

Van a restaurantes y piden: ‘Limonada con stevia’ y en su jato: ‘vieja, chicha pe’, en one’.

A propósito de la pelotita, ¿te ves liquidando con ‘Cuevita’?

Que me timbre para ‘chupar’, yo me ofrezco de su amigo elegido. Lo traslado en su carro.



¿Y Jefferson Farfán?

Le advierto: ya tienes tus hijos, también buen ‘drilo’, hazte la vasectomía y ‘chacalato’ todos los días.



¿Algo más?

Vamos a ‘cacharrear’ a Dubái y conquistamos extranjeras. No chapes peruchas, papá.

Sabes, quiero juntarte con Christian Meier...

Ese viejo es ‘partidor’.



¿Crees?

Claro que sí.



¿Frente a frente?

Me acerco y le aclaro: ‘Zorro’, tú tienes la máscara, yo el sable.

Tu negocio ‘Yo la lucho’ la rompe. Agradécele a Dios que te bendice.

Siempre, todo es por obra de él.



¿Y sin rencores?

Te digo la firme, no me alegro de lo que le está pasando al muchacho (‘Pantera’), ojalá esto termine rápido.



Gracias una vez más por esta conversación.

Ustedes están conmigo desde que empecé. Trome y yo somos pueblo y no nos vendemos.