Mario Broncano despertó en todos los amantes del boxeo esa inquietud de ver a dos figuras de los guantes subirse nuevamente al ring. El ídolo que cayó en desgracia retó hace pocos días Jonathan Maicelo, el más mediático de los boxeadores peruanos quien se enteró del desafío que le propuso el veterano pugilista y no dudó en devolver el ‘golpe’.

El deportista que pasó nueve años en el penal ‘Miguel Castro Castro’ y tras recuperar no tuvo reparos en desafiar al boxeador más popular del Perú. “Él (Maicelo) ‘hizo guantes’ conmigo y pensaba que se iba lucir conmigo; pero yo soy Broncano. Pregúntale si me pudo dar un golpe y si él gusta, que me dé mes y medio de entrenar y nos metemos tres rounds. ¿A ver, quién es más vivo?”, expresó Mario Broncano en ‘Teledeportes’.

El ‘Rocky de los barracones’ se enteró desde las redes sociales de Trome.pe de las provocaciones de Mario Broncano y decidió responder muy a su estilo. “Plop” contestó a las declaraciones de su colega de 53 años. Rápidamente recibió cientos de reacciones y después agregó. “Águila no caza moscas”, restando importancia al que fuera uno de los boxeadores con mayor proyección décadas atrás.

TROME | Mario Broncano desafía a Jonathan Maicelo (Teledeportes)

En otro momento de nota a Broncano el boxeador se animó a proponer el Coliseo Dibós como un posible escenario para la hipotética pelea. “Te lo voy a decir (a Maicelo), sé un poquito más humilde porque no le has ganado a nadie. Me ponen a mí, con mis 53 años, a pelear y yo te lleno el coliseo Dibós, pero tú, ni llenas el estadio y con eso no me creo más”, manifestó Broncano.

Boxeador aclara situación sobre posible pelea (Captura)

DEJAN GRANADA Y BALAS EN LOCAL DE MAICELO

Desconocidos abandonaron una granada afuera del restaurante del conocido boxeador nacional Jonathan Maicelo, ubicado en la zona de Zárate en el distrito de San Juan de Lurigancho. El boxeador afirmó que un sujeto le avisó que le habían dejado ‘un regalito’ afuera de su local, cuando se encontraba recibiendo a la clientela.

Maicelo declaró al diario Libero que se encontraban atendiendo a la clientela, cuando una persona le dijo ‘Maicelo ahí te ha dejado un regalito un muchachito’, afuera de su local ubicado en la cuadra 1 de la avenida Gran Chimú.

TE PUEDE INTERESAR