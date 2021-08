Tras el incidente sucedido con una señora que lo grababa con su celular, antes de una exhibición en Santa Clara, el boxeador chalaco Jonathan Maicelo afirmó que venía siendo humillado y hostigado por esta persona desde que llegó a dicha actividad deportiva. “Esa señora parece que fue mandada por alguien” y “querían hacerme la broma que le hicieron a Christian Cueva”, fueron algunas de las declaraciones del ‘Rocky de los Barracones”, en entrevista exclusiva con Trome.

MÁS INFORMACIÓN: JONATHAN MAICELO BOTÓ AL SUELO CELULAR DE SEÑORA QUE LO INSULTÓ

“Me remedaba y se burlaba de mí, yo escuchaba todo lo que decía, porque solo nos separaba un toldo. Era una señora que había sido mandada por alguien, no lo sé”, explicó el púgil.

Maicelo afirmó que esta persona también le gritaba ‘fumón, piraña y pastrulo’. Pese a que le pidió que no continuará con sus insultos, ella continuaba con las faltas de respeto.

Agregó que esta persona quería grabar todos los insultos con su celular y por eso metió la mano dentro del toldo. “Empieza a grabar y me empieza a remedar, quería hacerme lo que le hicieron a (Christian) Cueva, cuando lo abrazaron para un ‘videosaludo’ y lo insultan. Yo no soy Cueva a mí no me van a hacer eso, yo no pongo la otra mejía. Hay que respetar a todas las personas”, manifestó.

MÁS INFORMACIÓN: JONATHAN MAICELO REGRESÓ EN EXHIBICIÓN CONTRA JAIRO MORÁN

EL REGRESO DE JONATHAN MAICELO

Jonathan Maicelo contó cómo fue esta exhibición contra el campeón de la organización ANIB, Jairo ‘El Castigador’ Morán. “Sí lucí bien, me sentí cómodo. Independientemente de lo que pasó, hubo mucha gente apoyándome, parecer que hay mucha gente que quiere que regrese”, afirmó.

Maicelo agregó que volverá a subir al ring para una pelea internacional el próximo 18 de setiembre contra un rival de Venezuela, en una jornada boxística, que se llevará a cabo en el balneario de Punta Hermosa.

“Sí ya lo he decidido con Marcelo González, que me está entrenando. Tratar de ganar la pelea, y después buscar una pelea en el extranjero, que es lo que yo añoro, para que la gente vea el nivel en el que estoy”, afirmó ‘La Cobra’ Jonathan Maicelo.

TE PUEDE INTERESAR: