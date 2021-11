El primer round entre Jonathan Maicelo y Mario Broncano se ha dado como no podía ser de otra manera, en la calle. Las dos figuras del boxeo han tenido un esperado y violento encuentro verbal. El popular ‘Rocky del Callao’ quiso ‘adelantar’ y trabajar a la ‘Boquilla’ al veterano boxeador de 53 años, que tras sus repetidos pasos por el penal Miguel Castro Castro, demostró estar más que curado del susto.

Jonathan Maicelo aparece en escena y al percatarse de la presencia de Mario Broncano, se acerca y saca la derecha como intentando encajarle un golpe, pero el exconvicto ni parpadeó con la finta del chalaco, quien luego le pidió explicaciones por sus polémicas declaraciones y se ‘encendió la chispa’ en las imágenes que compartió el programa ‘Teledeportes’.

“Yo no hablo mie..., ni soy loco. Solo digo la verdad”, respondió Broncano con soltura, lo que despertó la ira de la ‘Cobra’ quien lo insultó en la cara para provocar la pelea callejera. “Idiota eres, a nadie le has ganado, a nadie le has ganado”. El veterano pugilista no pisó el palito y solo le respondió “Anda para allá oe, tú eres ‘Pichiruchi’”.

TROME | Jonathan Maicelo vs. Broncano (Teledeportes)

Jonathan Maicelo se niega a darle tres rounds

Mario Broncano, campeón sudamericano amateur en 1987, sin ningún temor también soltó su ‘veneno’ contra el chalaco quien ya se había refugiado en el interior de su gimnasio. “A ti ningún programa deportivo te viene a buscar, solo vienen programas donde se ríen de ti”, manifestó.

El boxeador, de 53 años, le ha pedido una pelea de exhibición a tres rounds a Jonathan Maicelo y le ha pedido tres meses para ponerse en forma, sin embargo, ese desafío parece no ser considerado por el boxeador y empresario. “Mira. Me puse los guantes y se asustó y se fue, automáticamente voló”, señaló como reconociendo que su posible rival no está en condiciones para subirse al ring.

