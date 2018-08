Anécdotas que salen a la luz y que reflejan el coraje de los futbolistas, no solo en la cancha, sino también fuera de ella. Ese es el caso del colombiano Jorge Bermúdez, quien fue figura del Boca Juniors y de Newell's Old Boys.

Sebastián Domínguez, amigo y excompañero del 'Patrón', contó en el programa "Podemos Hablar" de Telefe, detalles de un suceso que tuvo lugar en su etapa en Newell's, con un barra brava que logró meterse hasta los vestuarios para reclamar por los malos resultados y con el ingrediente que tenía un arma blanca. Sucedió en la temporada 2003/04.

"Fue un barra de fútbol en Newell's. Llegaron al vestuario y la conversación giró en torno a los malos resultados. Yo era el capitán anterior y Bermúdez era el de ahora, pero él tenía unos huevos muy grandes...", arrancó diciendo Domínguez.

"En un momento, ( Bermúdez) se pone a discutir cara a cara con este muchacho, hasta que el barra dice: 'Espérame acá que voy hasta el auto'. Él va al coche y cuando baja, sale con un machete así de largo. El Patrón estaba con el hijo de la mano y le dice que vaya adentro, que yo me lo lleve. Yo agarro a su hijo y le pregunto qué va a hacer, que está loco. 'Lo voy a encarar. ¿Sabes de dónde vengo yo?'", continuó.

Patrón Bermúdez encaró y desafió a un barra brava que tenía un machete en la mano: "Mejor busca una bazuka"

"La discusión duró 30 segundos. Los dos cara a cara insultándose, pero el Patrón en ningún momento reculó. No me lo tatué en el brazo porque no me animé, já. El barra nunca tuvo las bolas para tirar el machetazo. El Patrón le terminó diciendo que vaya a buscar una bazuka porque con ese machete no hacía nada...", concluyó.



Domínguez quedó asombrado por la valentía de Jorge Bermúdez, quien entonces ya era un consagrado en el fútbol argentino, por su paso por Boca Juniors. Hoy, el colombiano es uno de los panelistas principales de ESPN.

