Hace unas semanas informamos sobre la llegada de Jorge Luis García, el futbolista de padre peruano, madre dominicana y nacido en Estados Unidos que fichó por Fuenlabrada. Inclusive lo entrevistamos para conocer sus sensaciones tras su segunda experiencia en Europa luego de vestir la temporada pasada la camiseta de Leganés C.

Interesados en cómo va el proceso de adaptación de un futbolista que tiene potencial para ser convocado a la selección peruana, Trome conversó con su entrenador de Fuenlabrada B, el técnico Espinar García-Dorado, para que nos dé detalles sobre el trabajo de Jorge Luis García en su equipo.

¿Cómo ha visto el rendimiento de Jorge Luis desde su llegada a Fuenlabrada B?

Lo hemos visto muy bien, sé adapto rápido al equipo y más que pretemporada, hemos tenido que competir de golpe y jugamos la Copa Federación en Madrid. Los partidos que él ha jugado los ha hecho muy bien, en el centro de campo, estilo Casemiro o Sergio Busquets y el chico la verdad está respondiendo muy bien a lo que estamos pidiendo. Está reaccionando bien y trabaja muy bien. El chico tiene opciones de seguir progresando.

¿Digamos que la experiencia en Leganés ayudo a Jorge Luis para que la adaptación sea rápida en Fuenlabrada?

Le ha ayudado para conocer un poco la competición, pero al final se ha adaptado bien porque está compitiendo en una categoría superior a la de Leganés, porque ese club estaba en una categoría inferior y la filial de Fuenlabrada está en una categoría superior. Entonces, se ha adaptado muy bien porque de Primera Regional a categoría Preferente, que es donde estamos compitiendo ahora, hay un salto muy grande y muchos jugadores se quedan en el camino y notan ese cambio. Jorge Luis se ha adaptado muy bien. De hecho tenía varios compañeros en Leganés que no han podido llegar a ese ritmo y les hemos tenido que dejar fuera del equipo.

¿Por qué lo cambió de extremo a volante mixto?

Las cualidades que le vimos para ubicarlo en esa posición era que aquí necesitábamos una persona que se sacrifique por el equipo, a la hora de robar balones y salir jugando. Entonces, no teníamos ese jugador y nos costaba encontrarlo en el mercado de fichajes. Mientras buscábamos ese jugador, probamos a dos chicos, entre ellos Jorge, y el resultado que nos dio fue excelente. Decidimos parar la búsqueda porque él hace la función que le estamos pidiendo y está corriendo muchos kilómetros. Aparte, cuando tiene el balón en los pies juega con criterio y tiene llegada. Además, de recorrido para adelante y atrás.

¿Qué cosas debe mejorar Jorge Luis para consolidarse en Fuenlabrada B?

Para mejorar siempre hay que mejorar todo. Siempre tienes que tener una mentalidad abierta para saber escuchar. Cuando llegue el momento, saber afrontarlo porque la temporada es larga, hay lesiones, a veces el míster cuenta o no contigo y para mejorar tienes que tener mentalidad abierta y saber enfrentarte a las adversidades que te va a aportar el fútbol. Luego, lógicamente, tácticamente y técnicamente todos tenemos margen de mejorar y de hace con el entrenamiento y el día a día, sobre todo, el esfuerzo diario que no se negocia.

Jorge Luis García firmó con el Fuenlabrada la semana pasada y buscará ganarse un lugar para llegar al primer equipo. El jugador de ascendencia mexicana habló con Trome sobre sus expectativas en España y su anhelo de ser llamado a la Selección Peruana.

¿Usted conversa con Jorge Luis Oltra, técnico del primer equipo para darle alcance del trabajo de la filial y vayan al primer equipo?

No, hablamos con el director deportivo del primer equipo, que se llama Miguel Melgar, quien nos pide informes sobre el rendimiento de los chicos. Miguel Melgar es el referente del Fuenlabrada, quien confecciona la plantilla y él que está tanto de todos los jugadores y categorías.

Hablaba hace un momento de que no todos llegan al fútbol competitivo, ¿cuál es la clave para lograrlo?

Sobre todo que tengan tranquilidad y que sepan adecuarse al equipo que estén. Porque cada profesor trabaja de una manera y le vamos a pedir una cosa en el campo. Entonces, se deben adecuar a lo que se le pide, porque el español es un fútbol bastante competitivo. He seguido la Copa Libertadores y la Liga Argentina, donde se ve un juego diferente. Cuando los chicos vengan aquí tienen que tener tranquilidad y no a los dos meses, si ven que no juegan, coger sus maletas y marcharse sintiéndose fracasados. Tienen que tener tranquilidad y si tienen que empezar en una categoría más baja, que tengan esa tranquilidad porque lo importante es acumular minutos para que cuando llegue el momento indicado les vaya bien. Es como Jorge Luis, el año pasado estaba en Primera Regional con Leganés C, una categoría más baja, cogió experiencia jugando sus 18 o 19 partidos por el Covid-19, ya que la Liga se jugó hasta mitad de temporada y este año esperamos de él en Fuenlabrada que siga jugando partidos para que pueda dar el salto a otra categoría más. Sobre todo que no tengan prisa de llegar arriba porque no llegan de la noche a la mañana, toma un proceso de formación.

La paciencia, ¿para usted es clave?

Es que estos chicos que vienen del exterior vienen solos, sin familia. Entonces, es importante que sean chicos que vengan mentalizados y que tengan la capacidad mental para poder soportar esta presión de no tener a tu padre, madre o el resto de la familia. Entonces. vas a una independencia demasiado temprana y esa presión se ve reflejada en el campo. Es importante que los chicos sepan convivir con esa presión auera como dentro del campo. Si son estables afuera teniendo los pies bien centrados y están contentos, van a poder trabajar mejor y llegarán más lejos.

¿Qué referencias tiene de Aldair Fuentes?

De hecho el jueves tuve una conversación con él. Porque vino a una escuela de fútbol llamada Moraleja del Medio, junto a Altube, que vino procedente de Real Madrid a Fuenlabrada, Jano, que estuvo en la Bundesliga, vinieron a dar una charla a la escuela. Aldair me parece que es un chico joven y les dijo a los chicos que se centraran en los estudios y que él quería seguir estudiando. En esa actividad nos acompaño la alcaldesa del pueblo y el concejal de deportes. Yo creo que tanto Jorge como Aldair se han adaptado muy bien al fútbol europeo y sus respectivas categorías. Yo creo que ambos están haciendo un gran fútbol para el bienestar de Fuenlabrada.

