Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

Este señor tiene una gran historia. Jorge Luis Pinto es el técnico colombiano que rompió una racha que provocaba ‘dolor’ en el ‘pueblo blanquiazul’. Llevaban 18 años sin campeonar hasta que llegó el profesor, quien con su propio estilo y métodos singulares le devolvió a los ‘íntimos’ la alegría de una vuelta olímpica en 1997.

Jorge Luis, ¿a qué jugador pasabas a ver más en su casa para saber si no había salido de noche?

A ‘Puchungo’ Yáñez le hacíamos doble visita.

¿Tantas veces?

Iba a las 10 de la noche primero y a las 11 mi asistente.

¿Sabes que hasta ahora no se ha casado y tampoco ha tenido hijos?

Dígale que lo voy a traer a Colombia, le presento una ‘vieja’ para que sea su esposa, ja, ja, ja.

¿Otro de sus pupilos que requería una atención ‘especial’?

Waldir Sáenz, que le gustaba salir a bailar, pero dejo bien en claro que él no tomaba. Nunca fue un borracho.

¿Otro por ahí?

Mejor le digo los que nunca visité: Paulo Hinostroza, César Rosales y David Chévez.

Jorge Luis Pinto dirigiendo a la selección de Costa Rica en el Mundial Brasil 2014. (Agencias)

¿Al ‘Churre’ por qué le dio la cinta de capitán?

Era un líder del grupo y tenía ascendencia con todos, pese a que al principio algunos lo tildaron de ‘soplón’.

¿Se notaba que tenía sangre para la política?

Sí y lo demostró cuando fue alcalde de su distrito.

¿Confiabas en él?

Y él en mí. Una madrugada me llamó a las 2 de la mañana.

¿Estaba brindando?

No, sino que me hablaba despacito: ‘Han entrado rateros a mi casa’.

¿Qué respondiste?

Fui claro: ‘Lleve a sus hijos a su habitación, enciérrese allí y prenda las luces. Rompa algo que haga un gran ruido, mientras yo llamo a la policía’.

¿Le hizo caso?

Sí y los delincuentes se fueron.

Jorge Luis Pinto cuando dirigió a la selección de Costa Rica y recibió una camiseta de Alianza Lima. (Agencias)

Cuéntame una de esas visitas nocturnas a tus jugadores...

Yo salía a verlos con dos guardaespaldas y ambos tenían armas.

Imagino...

Y antes de bajar en la casa de uno de los muchachos, le pedí el revólver a uno de la seguridad y me lo puse en la cintura.

Todo un bandolero...

Exactamente y cuando el futbolista me abrió la puerta, lo primero que vio fue el arma y le dije muy serio: ‘Así visito a mis pupilos’.

¿Por qué el ‘goleador histórico’ no triunfó en el extranjero?

Debió creer más en él, tener más voluntad y más atrevimiento.

¿Juan Jayo Legario fue un fuera de serie?

Era fibroso desde el aspecto físico, dinámico, visualizaba el juego y tenía un liderazgo en el campo que pocos jugadores en el mundo tienen.

¿Por qué siempre tu nombre suena para volver a dirigir a Alianza y nunca se concreta?

Hace año y miedo me reuní con los dirigentes en Bogotá y después ya no me llamaron más.

Pero a principios del 2020 otra vez se habló de tu regreso....

El club tiene el derecho a contratar a quien desee, pero su director deportivo, Víctor Hugo Marulanda, no puede decir cosas indebidas de mí.

¿Por qué lo hace?

Me gustaría preguntarle y que me lo diga en la cara. Tengo testigos de todo lo mal que habla de mi persona.

Agradecido por atendernos desde su tierra natal...

A ustedes y un enorme abrazo al hincha peruano que gusta del buen fútbol.