#UFC261 TRES TITULOS 🔥 - Sáb. 24 de abril!



🏆 Usman 🇳🇬 vs Masvidal 🇨🇺



🏆 Weili 🇨🇳 vs Namajunas 🇺🇸



🏆 Shevchenko 🇰🇬 vs Andrade 🇧🇷 pic.twitter.com/ahDSDegqm0