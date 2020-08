Por: José Reynoso Alencastre

En la historia hemos tenido varios futbolistas con apelativos singulares. Casi nadie con ‘chapa’ de fruta. Jorge ‘Mango’ Olaechea es un mundialista polifuncional que rindió en los puestos donde lo improvisaban sus entrenadores. En la época donde brillaban Cubillas, Sotil, Cueto, Uribe, Oblitas, ‘Panadero’ Díaz y otros, supo destacar y grabar su nombre en el recuerdo.

¿Quién te puso ‘Mango’?

El finadito Javier Castillo. Cuando llegué a Alianza, Teófilo (Cubillas) y Hugo (Sotil) sabían que era de Ica y me decían que les trajera mangos. Mi papá me mandaba una caja y en entrenamientos los repartía.

Pasaste de Copa Perú a Alianza...

Mi vida cambió, fue un privilegio que me dio Dios. De jugar en canchas de tierra, al lado del río, a encontrarme con mundialistas como el ‘Cholo’, César Cueto, José Velásquez, Guillermo La Rosa, quienes eran mis ídolos.

¿Cómo fue ese primer contacto?

Llegaba con mis chimpunes ‘Olímpico’, que en provincias eran un lujo y ellos tenían puros zapatos de marca. Se me acerca el ‘Cholo’ (Sotil) y me dice: “Paisano, son para ti” y me da sus ‘Adidas’.

Te sorprendiste...

Le agradecí. Me ajustaban, pero igual me los ponía. Luego Teófilo también me regaló otro par.

Fuiste lateral, central, volante. ¿Cuál era tu puesto?

En Mariátegui back, pero en Alianza Juan Eduardo Hohberg me puso de volante porque Velásquez estaba en la selección. Luego regresa José y el técnico me dice: “Viene de brillar en el Mundial, si quieres te bajo a la defensa”. Acepté ser compañero de zaga de Salvador Salguero.

¿Jugaste en otra posición más?

Probé hasta de ‘9′, solo me faltó ser arquero.

Estuviste en el ‘baile’ a Francia en el ‘Parque de los Príncipes’...

Ese día hice dupla con ‘Panadero’ Díaz. Ellos creían que nos iban a pasar por encima. Tenían a Platini, Rocheteau y otras figuras, pero al final les hicimos un partidazo.

Se hizo una gran Eliminatoria para España 82.

Fue espectacular, a raíz de eso muchos emigramos. El partido clave es el que ganamos en el ‘Centenario’ a Uruguay.

¿Por qué nos caímos en ese Mundial?

Para mí por dos cosas: nos sobreentrenamos en Alemania, nos llevaron a un centro de alto rendimiento, casi no hicimos fútbol...

¿Y lo otro?

El equipo no fue el mismo. Se lesionaron ‘Chumpi’ y Rojitas. Uribe tuvo que ir de ‘9′ y entró Teófilo (Cubillas). Se cambió el esquema y afectó el engranaje ,

Dicen que físicamente eras de los mejores...

Siempre me gustó entrenarme al máximo. Un día en la selección, el profesor Zacarías nos manda en parejas a dar una vuelta al Golf de San Isidro. Me tocó Uribe...

¿Qué pasó?

El ‘Diamante’ le dijo a Zacarías: “Tú estás loco, me mandas con Jorge que es una bestia, mejor dame una moto para seguirlo”.

Estuvimos cerca de clasificar a México 86.

El otro día vi el partido de Buenos Aires y casi me pongo a llorar. Desde que Camino sale a romper a Franco (Navarro) se vio que Argentina quería ir al Mundial como sea.

Marcaste a Maradona cuando sale Reyna, ¿lo ‘chancaste’?

Se le ocurrió a Roberto (Chale) y lo anulamos. Ojo que fue sin patadas. Diego estaba en un gran momento, pero contra Perú nunca destacó.

¿Ves un Olaechea en esta selección de Gareca?

El fútbol cambió mucho, hoy los puestos son más específicos y los chicos se dedican a una sola cosa o máximo dos.

¿Qué diferencia entre antes y ahora?

Ya no se pega como antes. En mi época, para encarar a un defensa como ‘Panadero’ te lo pensabas dos veces, porque sabías que te podía ‘matar’. Ahora el delantero encara al back cuantas veces quiere, porque el árbitro lo protege.

Fuiste compañero de Cueto y el ‘Pibe’ Valderrama en Deportivo Cali. ¿Con quién te quedas?

Con César, lejos. El colombiano era buenísimo, metía buenos pases, pero Cueto es más completo, te pateaba de larga distancia.

Uribe o Cubillas...

La habilidad de Julio César no la tenía Teófilo, Uribe, en una baldosa, se sacaba a tres de encima. Cubillas en velocidad te mataba, los dos han sido brillantes con estilos diferentes.

Muchas gracias por atendernos y un mensaje a la afición...

Que estén todos bien y se apoyen siempre en la familia como hice yo. Todo lo que conseguí fue gracias a mis padres, hermanos, esposa e hijos.