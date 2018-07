Jorge Sampaoli: Claudio Borghi lo comparó y tildó de 'chancho', pero tuvo insólito 'arrepentimiento'

La selección argentina quedó eliminada del Mundial de Rusia 2018 y las críticas apuntaron directamente a su entrenador, Jorge Sampaoli . Sin embargo, un curioso testimonio, alimentó más la mala imagen que tiene el 'hombrecito'.



Claudio 'Bichi' Borghi , ex técnico argentino del seleccionado de Chile , manifestó hace unos días, que el puesto de entrenador le quedó 'grande' a Jorge Sampaoli . "En su barrio al argentino le dirían: chancho arriba de un árbol… porque nadie sabe cómo llegó hasta ahí”.



No obstante, el estratega y comentarista de Fox Sports Chile, dijo que se disculpaba por sus agresivos dichos. “Me disculpo porque hice una declaración de la que me arrepentí bastante. No es mi estilo faltar el respeto. Es que con todo esto de los chanchos… Se me fue un poco de las manos. Me llamaron los chanchos para decirme que no molestara más a Sampaoli", señaló a la TV Pública.

Recordemos que, Jorge Sampaoli fue el sucesor de Claudio Borghi en la selección chilena. La relación es mala desde hace unos años porque el 'Bichi' acusó al técnico de 'serruchó' el puesto en el país mapocho.



“Tengo diferencias humanas importantes con él. Nunca dije que era mal entrenador, pero las fórmulas que tiene para llegar a los lugares no me gustan. Tiene logros, pero no tiene algo que es bastante importante, que es ética. La ética es difícil de medir”, finalizó su testimonio.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.