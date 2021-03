URGENTE TRADUCTOR. Fiel al estilo de su mentor Marcelo Bielsa en Leeds United, el entrenador Jorge Sampaoli fue presentado en Olympique de Marsella con un grave problema, el idioma. El técnico argentino reemplaza al portugués André-Villas Boas y deberá ‘apagar’ un incendio dentro del histórico club francés. Marsella marcha en puesto 8 del torneo francés y acaba de ser eliminado de la Copa de Francia por un equipo inferior.

“No creo que el idioma vaya a ser un problema. La lengua que prevalece por encima de todas es la futbolística. Hablaremos de fútbol. Es una pasión contagiosa”, respondió Sampaoli al ser preguntado por la comunicación con sus nuevos dirigidos. El argentino viene de cumplir una campaña regular con el Atlético Mineiro, equipo que en las fechas finales perdió la chance de ganar el Brasileirao.

“Quiero cambiar las cosas. Es un trabajo que se hace minuto a minuto. La camiseta debe unirnos. Hay que ganar por la camiseta, es una obligación (...) En un momento difícil, una crisis puede llevar a una ruptura. Hay que corregir lo que está mal. Es un proceso que requerirá paciencia”, advirtió el entrenador.

Marsella arrancó bien la Ligue1, pero luego aparecieron los problemas internos con el ex DT, André-Villas Boas. De los últimos cinco partidos en el torneo francés, el Olympique solo ha ganado uno. Peor aún, el domingo pasado perdió 2-1 ante Canet Roussillon, de cuarta división, y se despidió de la Copa de Francia en 16avos de final.

Otro punto que tocó Jorge Sampaoli fue su admiración por Marcelo Bielsa, quien también dirigiera al Marsella. “Bielsa es para muchos entrenadores una referencia. Para mí lo ha sido. He seguido mucho sus equipos. Me siento muy próximo de su ideología, de su forma de jugar. Pero no quiero intentar ser Bielsa o parecerme a él. Voy a intentar a mi manera modificar las cosas muy rápidamente. Creo que algunos ídolos, en algunos lugares, son imposibles de imitar”, añadió Sampaoli.

El entrenador argentino viene de dirigir al Atlético Mineiro de Brasil (Foto Twitter)

Tras la presentación, el entrenador dirigió su segunda práctica con el plantel profesional. Mañana miércoles será el inicio de la ‘era Sampaoli’ en el Olympique de Marsella cuando enfrenten al Rennes en duelo pendiente de la fecha 22 de la Ligue1.

Sampaoli tiene como difícil misión meter al Marsella a puestos europeos. Hoy marcha octavo (Foto O. Marsella)





“Es un desafío para mí, no un riesgo. Quiero que los jugadores aprovechen el partido contra el Rennes como una oportunidad”, finalizó el argentino. Sampaoli firmó contrato hasta 2023 y entre sus principales logros está el haber guiado a Chile a ganar su primera Copa América en 2015.