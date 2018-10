Jorge Sampaoli: "Cada partido era un sufrimiento con la selección argentina" |VIDEO |FOTOS 

Jorge Sampoali rompió su silencio meses después de finalizado el Mundial Rusia 2018 y charló con la prensa española sobre su momento más difícil en su carrera con la selección argentina en la Copa del Mundo .



Jorge Sampaoli aceptó que la presión que vivió en el Mundial Rusia 2018 minó al equipo. "La mochila que tenía este grupo era demasiado pesada, estábamos todos empujados a un camino de obligación en la que era difícil hacer surgir el talento, cada partido era un sufrimiento", confesó el DT de la selección argentina.



"Todos los que estuvimos allí fuimos honestos en la aportación. Y yo también. Le puse mucho corazón y sentimiento, pero no alcanzó. No creo que tenga que reprocharme cosas. En la adversidad aprendí mucho para el futuro", agregó Jorge Sampaoli.

Tras la renuncia a la selección argentina, Jorge Sampaoli entró en una cura de silencio para intentar analizar su periodos con la albiceleste. "Me tomé un tiempo para analizar mi proceso en la selección. Necesitaba este momento de análisis para sacar en claro cosas de cara a mi futuro y por eso me alejé de la vida mediática. Pero no dejé de ir al cine o a tomar un café y en la cara nadie me criticó", agregó.