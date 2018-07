Jorge Sampaoli se reunió con los directivos de AFA y trataron el futuro del cargo del entrenador en la selección argentina . No obstante, la incertidumbre creció tras conocerse versiones contradictorias sobre el resultado de la cita entre las partes.



Jorge Sampaoli , el presidente y vice de la AFA, Claudio Tapia y Daniel Angelici, respectivamente, sostuvieron una reunión y culminada la misma, el Diario Olé de Argentina aseguró que "Sigue", en el mismo instante Clarín anunció lo contrario.



Las versiones contradictorias provocaron una explosión en redes sociales en las que ambas versiones y diferentes medios anunciaban situaciones diferentes. El propio periodista argentina Juan Pablo Varsky publicó, borró y volvió a tuitear información al respecto.



" Jorge Sampaoli continuará como entrenador de la Selección", citó Olé. Y agregó que el DT insistió en quedarse por el proyecto y los directivos pidieron explicaciones de lo ocurrido en el Mundial Rusia 2018.

Jorge Sampaoli: Versiones contradictorias sobre su futuro en Argentina ¿Se va o se queda? Jorge Sampaoli: Versiones contradictorias sobre su futuro en Argentina ¿Se va o se queda?

No obstante, el Diario Clarín informó aspi "Chiqui Tapia y Daniel Angelici le dijeron a Jorge Sampaoli que lo quieren en la Selección". Luego de algunos minutos atenuaron la versión.



Incluso se había señalado que Jorge Samapaoli y los directivos acordaron una rescisión de contrato de palabra. Pero que los abogados de ambas partes resolverían la parte contractual.



"Tapia y Angelici le comunicaron a Jorge Sampaoli que no seguirá al frente de la Selección Argentina. En los próximos días resolverán los detalles legales y económicos para la desvinculación", citó Varsky en el primer tuit que fue borrado.



Luego, sostuvo que "Hay versiones encontradas respecto del futuro de Sampaoli en la Selección Argentina: desde un sector de AFA afirmaron que Tapia y Angelici le comunicaron que no sigue, mientras desde otro dijeron que se trató de una reunión informativa. Misma info aparece desde el lado del DT", tuiteó.



Por otro lado, al parecer Jorge Sampaoli sería el técnico de la selección argentina Sub 20 con miras al Torneo Alcudia en España.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.