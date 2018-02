José Luis Chilavert: "Para mí el VAR no sirve siempre, va a favor de los poderosos"

José Luis Chilavert , exportero de la selección paraguaya e ídolo del Vélez Sarsfield, dijo que el sistema de vídeo arbitraje (VAR) "no sirve siempre" y que suele utilizarse para beneficiar a los clubes más poderosos.



José Luis Chilavert sostuvo, en diálogo con Radio Mitre, que tanto a los árbitros argentinos como a los paraguayos "no los han preparado bien" y que cometen "errores" por su "inoperancia".



Al ser consultado sobre si el sistema de vídeo arbitraje debería ser utilizado en la final de la Supercopa Argentina, que disputarán Boca Juniors y River Plate el 14 de marzo en la provincia de Mendozar, José Luis Chilavert aseguró que el VAR no es siempre efectivo.

José Luis Chilavert

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) todavía no confirmó si este sistema estará disponible para la final que disputarán dos los clubes más populares del país.



Sin embargo, José Luis Chilavert sostuvo que "si van a usar el VAR lo deben hacer en todos los partidos y no solo en algunos".



Varios árbitros cometieron importantes errores en la última jornada de la Superliga Argentina y por eso la AFA decidió nombrar a los encargados de dirigir en la próxima fecha sin sorteo y en base a sus rendimientos.



Los hinchas de River Plate cantaron este domingo en contra del presidente de Argentina, Mauricio Macri, porque consideran que él influyó en las decisiones arbitrales que beneficiaron a Boca Juniors, club del que es hincha y que presidió de 1995 a 2008.



También señalan como culpable al presidente de la AFA, Claudio Tapia, que también es hincha de Boca Juniors.



Al día siguiente de esos cánticos, Macri recibió en la Casa Rosada al entrenador del Xeneize, Guillermo Barros Schelotto. "Macri y Guillermo se pueden juntar cuando quieran, no debería haber problema. No creo que la AFA sea de Boca, son circunstancias", opinó el exportero de 52 años al respecto.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.