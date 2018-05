José Luis Chilavert: "Paolo Guerrero es una leyenda viviente, lo que están haciendo con él es injusto" 

"Le han hecho un daño terrible a Paolo", manifestó José Luis Chilavert en el programa 'Fútbol Como Cancha' de RPP. El ex portero de Paraguay habló fuerte claro y se despachó a gusto contra varias figuras del fútbol mundial.



"Infantino es el único que puede subsanar este problema y dejar que Paolo Guerrero juege el Mundial", indica José Luis Chilavert. La leyenda del fútbol paraguayo también se refirió al ejemplo que debería dar la FIFA y su embajador Diego Armando Maradona. "¿Qué ejemplo están dando al mundo si tienes a una persona que sigue con la adicción de la droga?", sentencia José Luis Chilavert



"Guerrero no es cualquiera, es una leyenda viviente que tenemos en el fútbol mundial y van a tener que pasar miles de años para poder suplantar a un atacante como él. A Perú, desde el trabajo que ha hecho Ricardo Gareca , le ha ido muy bien. Me pongo en la piel de los jugadores porque ir al Mundial no es algo de todos los días, es como llevar a un chico humilde a Disney", manifestó José Luis Chilave sobre Paolo Guerrero .



"La FIFA hace poco ha sancionado de vida al ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Marco Polo del Nero. Sin embargo, hace 4 meses era amigo íntimo de Gianni Infantino. Si a él le avalaron todo en su momento, por qué ahora no lo pueden escuchar a Guerrero? La FIFA, para poder limpiar una pequeña parte de la contaminación que hay en el fútbol, debería liberarlo para jugar el Mundial", indicó el '1' de Paraguay sobre el caso Paolo Guerrero .